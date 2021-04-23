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Венедиктова подписала пять подозрений народным депутатам

23 апреля, 01:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Первое подозрение, которое подписала генеральный прокурор, было народному депутату Илье Киве

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала пять подозрений народным депутатам.

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Об этом она заявила в эфире программы "Право на власть".

"У нас одно дело в отношении народного депутата в суде, два депутата на 290-х, остальные – мы ждем досудебного расследования. Первое подозрение, подписанное мной – подозрение народному депутату Киве", – сказала Венедиктова.

Также генпрокурор подписала подозрение депутату Александру Юрченко.

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"После этого был кнопкодав. И последним был человек, который не заплатил примерно 70 млн гривен налога за то, что продавал квартиры не как ЧП, а просто, как физическое лицо", – заявила генпрокурор.

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Напомним, в правоохранительной системе Украины происходит постоянное самоочищение от нечестных сотрудников – только с начала года 270 работникам правопорядка сообщили о подозрении в совершении преступлений.

Также ранее НАБУ и САП направили в суд дело о рекордной взятке в размере 6 млн гривен руководству этих ведомств.

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генпрокурор НАБУ подозрение
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