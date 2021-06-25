Венедиктова приехала на Донбасс "дать бой" домашнему насилию

Она приняла участие в открытии Консультативного центра в Константиновке, где будут помогать домашним тиранам

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова продолжает войну с домашним насилием. Сегодня она приехала на Донбасс, где заслушает отчет руководителей областных прокуратур о противодействии таким преступлениям в условиях военного конфликта.

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Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Она приняла участие в открытии Консультативного центра в Константиновке по внедрению коррекционных программ для лиц, совершающих насилие в семье.

Генпрокурор отметила, что в этом году противодействие домашнему насилию определено приоритетом работы органов прокуратуры. Примечательно, что помогать правоохранители будут не только жертвам насилия, но и домашним тиранам.

Центр реабилитации для домашних тиранов. Фото: ОГП

"Лица, совершающие домашнее насилие, не всегда осознают собственное противоправное поведение и не могут реально оценить негативные последствия для своей семьи. И здесь важно помочь обидчикам понять общественную опасность их действий и сформировать у них новую неагрессивную психологическую модель поведения в частных отношениях. Поэтому открытие сегодня Консультативного центра по внедрению соответствующих программ для таких лиц – является важным шагом для искоренения этого позорного явления и налаживания позитивного психологического климата в семьях", – сказала Венедиктова.

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Задачей центра будет, в частности, противодействие повторному домашнему насилию. Для Донецкой области это первое заведение такого формата и направления. В регионе подготовили 53 специалиста-психолога, которые могут предоставлять услуги по проведению коррекционных программ для исправления насильственного поведения обидчиков.

Как будут помогать тем, кто совершает насилие против близких

Генпрокурор добавила, что планируется введение специализации прокуроров по осуществлению процессуального руководства по уголовным производствам этой категории и уже разрабатываются стандарты работы с ориентацией на лучшие международные практики.

Напомним, еще в 2017 году Рада ввела уголовную ответственность за домашнее насилие. Тогда депутаты установили, что "тиранам" грозит от 150 часов общественных работ до двух лет тюрьмы за насилие в семье.

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