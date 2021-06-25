Венедиктова приехала на Донбасс "дать бой" домашнему насилию

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова продолжает войну с домашним насилием. Сегодня она приехала на Донбасс, где заслушает отчет руководителей областных прокуратур о противодействии таким преступлениям в условиях военного конфликта.
Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
Она приняла участие в открытии Консультативного центра в Константиновке по внедрению коррекционных программ для лиц, совершающих насилие в семье.
Генпрокурор отметила, что в этом году противодействие домашнему насилию определено приоритетом работы органов прокуратуры. Примечательно, что помогать правоохранители будут не только жертвам насилия, но и домашним тиранам.
"Лица, совершающие домашнее насилие, не всегда осознают собственное противоправное поведение и не могут реально оценить негативные последствия для своей семьи. И здесь важно помочь обидчикам понять общественную опасность их действий и сформировать у них новую неагрессивную психологическую модель поведения в частных отношениях. Поэтому открытие сегодня Консультативного центра по внедрению соответствующих программ для таких лиц – является важным шагом для искоренения этого позорного явления и налаживания позитивного психологического климата в семьях", – сказала Венедиктова.
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Задачей центра будет, в частности, противодействие повторному домашнему насилию. Для Донецкой области это первое заведение такого формата и направления. В регионе подготовили 53 специалиста-психолога, которые могут предоставлять услуги по проведению коррекционных программ для исправления насильственного поведения обидчиков.
Генпрокурор добавила, что планируется введение специализации прокуроров по осуществлению процессуального руководства по уголовным производствам этой категории и уже разрабатываются стандарты работы с ориентацией на лучшие международные практики.
Напомним, еще в 2017 году Рада ввела уголовную ответственность за домашнее насилие. Тогда депутаты установили, что "тиранам" грозит от 150 часов общественных работ до двух лет тюрьмы за насилие в семье.
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