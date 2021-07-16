Венедиктова пригрозила России за катастрофу MH17 и более 30 тысяч военных преступлений

Венедиктова обещает наказать РФ за MH17. Коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассчитывает на международную помощь в привлечении чиновников России и главарей боевиков к ответственности за военные преступления. Об этом она заявила накануне седьмой годовщины катастрофы MH17 на Донбассе.

Реклама

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний рейса МН17, в результате чего погибли 298 человек. Международная следственная группа установила, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук". Прокуроры и следователи установили подозреваемых в причастности к сбиванию "Боинга" и в 2019 году Украина передала уголовные производства коллегам из Нидерландов. Сейчас идет процесс рассмотрения дела по сути в Гааге, передает Офис генпрокурора.

"Однако на этом следствие в уголовном производстве по сбиванию самолета рейса не завершилось. Совместно с партнерами по международной совместной следственной группе мы продолжаем расследование, которое направлено на установление других лиц, причастных к этому преступлению, в том числе тех, кто осуществлял запуск ракеты и отдавал соответствующие приказы", – заявила Венедиктова.

Читайте также: Следствие по MH17 отклонило показания о причастности ВСУ к пуску ракеты – судья

Генпрокурор отметила, что в течение 2014-2020 годов было совершено около 30 тысяч преступлений, связанных с военной агрессией России. Почти половина из них – теракты, каждое пятое – участие в бандформированиях, каждое восьмое – участия в террористических организациях, каждое пятнадцатое – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, каждое двадцатое – государственная измена, каждое пятидесятое – нарушение законов и обычаев войны. За шесть последних лет завершено расследование и направлено в суд более 6,5 тыс. уголовных производств.

Реклама

"Однако при отсутствии доступа к местам совершения деяний на временно оккупированных территориях, невозможности задержать подозреваемых, отказа Интерпола объявлять их в розыск – исключительно внутренних усилий для привлечения к ответственности высших должностных лиц РФ недостаточно", – сетует Венедиктова.

Она рассчитывает, что Международный криминальный суд поможет привлечь к ответственности должностных лиц РФ и главарей боевиков, ведь военные преступления, агрессия, преступления против человечности – не имеют сроков давности.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Венедиктова с генпрокурором Латвии обсудила вопросы коррупции, а также преступления, которые совершены в условиях вооруженного конфликта.