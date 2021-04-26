Венедиктова провела онлайн встречу с представителями Минюста США

Прокуроры в Украине и Штатах сталкиваются с похожими вызовами в сфере коррупции и экологии

Генпрокурор Ирина Венедиктова онлайн обсудила с представителями Министерства юстиции США вопросы реформирования органов прокуратуры, тренингов для прокуроров и сотрудничества между институтами в сфере международно-правового сотрудничества.

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Об этом сообщает пресс служба Офиса генерального прокурора.

Венедиктова поблагодарила коллег за поддержку изменений в украинской прокуратуре и рассказала о дальнейших шагах развития системы.

"Впервые в истории очищение через аттестацию прошли все уровни прокуратуры. Теперь нам предстоит усовершенствование процессов – мы разрабатываем стандарты работы и оценивания, гайдлайны по этике для прокуроров. Мы также должны восстановить сильное и независимое прокурорское самоуправление и дисциплинарные органы", – отметила генпрокурор.

Реклама / Фото: gp.gov.ua

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Она также отметила, что в прокуратуре почти 30% вакантных должностей и после отбора новых прокуроров необходимо будет подготовить их к работе. Также прокуратура взяла курс на постоянное повышение квалификации работников и внедрение их специализации.

"Мы поставили перед собой задачу подготовить прокуроров для основательной работы с отдельными категориями преступлений. Сейчас мы планируем ввести специализацию на противодействии киберпреступности, борьбе с наркотрафиком, а также с домашним насилием. Уже начался такой курс для прокуроров по правонарушениям в сфере экологии. Нам очень приятно, что коллеги из Министерства юстиции США также готовы оказывать нам тренинговую помощь в различных сферах, в тому числе, по противодействию коррупции", – добавила генпрокурор.

Представители американского Министерства юстиции отметили, что прокуроры в США встречаются с аналогичными вызовами и в антикоррупционной сфере, и в экологической. Поэтому предложили постоянный обмен опытом между подразделениями и регулярные обучения для прокуроров.

Кроме этого, коллеги из США отметили продуктивное сотрудничество с Офисом генпрокурора в сфере международной правовой помощи и экстрадиции. Она значительно улучшилась за прошлый год и результатом этого стала выдача ряда подозреваемых, в тому числе в террористических преступлениях и масштабном мошенничестве. Также стороны обсудили аспекты совершенствования взаимодействия по возвращению активов.

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Напомним, ранее Венедиктова заявила, что за месяц прокуратура подала экологических исков на 1,3 млрд грн и открыла 135 уголовных производств.

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