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Венедиктова создает цифровую прокуратуру: как это будет работать

11 мая, 12:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Для прокуроров и других участников досудебных расследований хотят упростить работу

/ Фото: gp.gov.ua

В Украине хотят ввести электронное уголовное производство. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что речь идет об автоматизации и оптимизации досудебного расследования. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По ее словам, это позволит ускорить процесс прохождения процессуальных документов, передачи дел, данные будут доступны онлайн для следователей, дознавателей, прокуроров, следственных судей и суда. Кроме того, система упростит процедуру доступа к материалам стороне защиты.

Сейчас уже в первом чтении принят президентский законопроект о "суде в смартфоне", которым предлагается ввести электронный документооборот в уголовном процессе. А параллельно идет работа над масштабным проектом цифровой прокуратуры.

Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР)

За все время существования ЕРДР зарегистрировано почти 9 млн уголовных правонарушений. Ежедневно в системе регистрируется более 3 тыс. преступлений и проступков, фиксируется информация о более чем 35 тыс. процессуальных действий и решений.

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В ЕРДР был создан новый модуль – "Рабочий кабинет процессуального руководителя". Он помогает прокурору осуществлять контроль за соблюдением сроков расследования, а также за соблюдением законов при принятии решений о приостановлении, прекращении производства, изменение подследственности. Нагрузка на прокурора, например, в столичной прокуратуре, до 1000 уголовных производств. Этот инструмент позволяет держать ключевые процессы в них, как на ладони.

Сейчас планируется разработка единой в государстве отчетности о коррупции, связанной с легализацией имущества, полученного преступным путем.

Готовится к запуску интерактивная карта преступности в Украине, которая будет доступна для граждан.

Система электронного документооборота (СЭД)

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Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

В базе данных органов прокуратуры насчитывается около 7 млн документов. Недавно был введен функционал обмена электронными документами между прокуратурами с помощью СЭД.

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Также прокуратура намерена отказаться от использования бумажных документов в рамках действующего законодательства.

Кибербезопасность

Для противодействия хакерским атакам прокуратура использует современное программное обеспечение в области информационной безопасности. Благодаря специалистам Офиса генпрокурора была обнаружена и успешно обезврежена атака хакерской группировки Sandworm, которую связывают с правительством России.

Также в органах прокуратуры Украины начат процесс создания единой системы выявления и противодействия сетевым атакам нового поколения. В течение 2021 элементами такой системы будут обеспечены все областные прокуратуры.

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Напомним, ранее представитель президента в Конституционном суде, нардеп от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский рассказывал о главном преимуществе "суда в смартфоне".

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