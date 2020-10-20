Венгерские чиновники проводят политагитацию на Закарпатье: МИД попросит вмешаться

Министерство иностранных дел просит правоохранительные органы оценить действия венгерских чиновников, которые проводят политическую агитацию на Закарпатье.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИДе отмечают, что венгерская сторона имеет скрытые цели, неприемлемые в межгосударственных отношениях.

"Надеемся, что официальные лица Венгрии как страны ЕС понимают важность верховенства права и больше не позволять себе действовать вопреки законам Украины или любого другого суверенного государства", – сказано в сообщении.

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Как сообщает гражданская сеть "ОПОРА", 8 и 9 октября госсекретарь по вопросам национальной политики Венгрии Янош Арпад Потапи во время визита в Закарпатье призывал местных жителей голосовать за "Партию венгров Украины".

Действия политика нарушают украинское законодательство, так как иностранцы не имеют права участвовать в предвыборной агитации.

Напомним, ранее в Будапеште заявили о намерении продолжить блокировать евроатлантические устремления Украины.

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