Венгрия поддержала экспресс-вступление Украины в ЕС

Венгрия поддерживает любые инициативы, направленные на прекращение войны

Ранее Венгрия была против вступления Украины в Альянс / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгрия поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, пишет венгерское издание 444.

"Вчера президенты восьми стран-членов ЕС – страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Болгария и Словения, выступили с совместной инициативой для продвижения евроинтеграции Украины, с целью предоставить Украине статус страны-кандидата и начать переговоры о вступлении как можно быстрее. Хотел бы объявить, что Венгрия поддерживает эту инициативу и мы призываем Брюссель поставить вопрос на повестку дня", – сказал он.

По его словам, они поддерживают любые инициативы, направленные на прекращение войны.

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"Чем быстрее будет мир, тем меньше людей погибнет и тем меньше вынуждены будут убегать из своих домов", – сказал он.

Кроме того, Венгрия поддержала вступление Украины в НАТО.

Путь в НАТО