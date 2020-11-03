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Вербовали украинцев для перевозки нелегалов: копы поймали торговцев людьми (фото, видео)

3 ноября, 10:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За одного проданного украинца злоумышленники получали до 3000 долларов

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась вербовкой украинцев для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, злоумышленники незаконно перемещали завербованных украинских граждан через государственную границу в Турцию, где затем их втягивали в преступную деятельность. В течение пяти лет фигуранты завербовали более 200 человек.

Правоохранители в тесном взаимодействии с полицией Греции, Италии и Великобритании разоблачили пять членов группировки. Ими оказались жители Одесской области и Крыма.

Полицейские установили, что за одного проданного украинца торговцы людьми получали до трех тысяч долларов США.

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Завербованных вовлекали в преступную деятельность, связанную с контрабандой мигрантов. Пострадавшие должны были нелегально перемещать мигрантов из стран Юго-Западной Азии в страны Европы. При этом злоумышленники скрывали факт наличия жесткой уголовной ответственности за это. Сейчас фактически все пострадавшие отбывают наказание в Греции или Италии.

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"В целом в местах лишения свободы за рубежом находится более 200 украинских граждан, которые морем перевозили нелегалов. Для наших соотечественников это была дорога в один конец. Торговцы людьми обещали шкиперам-украинцам, что в случае задержания их ждет депортация домой или несколько месяцев миграционного ареста", – рассказал руководитель Департамента противодействия преступности, связанной с торговлей людьми, и незаконной миграции Нацполиции Сергей Пантелеев.

Всем пяти фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Копы устанавливаются всех жертв этой преступной цепи для привлечения к уголовной ответственности их эксплуататоров.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве разоблачили международный канал торговли людьми.

Также напомним, под Харьковом разоблачили рабовладельцев. Они держали людей в страшных условиях.

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Одесса Крым нелегалы торговля людьми полиция вербовка
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