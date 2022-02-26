Верещук обратилась к Красному кресту: вывезите трупы российских военных

Красный крест должен помочь Украине решить гуманитарную проблему с телами оккупантов

Тела российских оккупантов должны быть в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ должна знать, сколько трупов российских военных сейчас на территории Украины. Такое заявление во время брифинга в Офисе президента сделала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Мы обращаемся к международному Красному кресту и просим, чтобы они помогли вывезти тела российских солдат в Российскую Федерацию, это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная необходимость, и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию нашей страны. Россия должна знать, сколько тел их военных лежит на украинской земле. Красный крест, сделайте все возможное, чтобы решить эту гуманитарную проблему", – сказала она.

Ситуация в Украине 26 февраля

В результате войны России против Украины за более двух первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.

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На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.

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Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").