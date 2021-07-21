Верещук: Я могла бы возглавить Минобороны, если главнокомандующий назначит. Кабмин ждет большая чистка

Изменения в правительстве – кто из топ-чиновников может лишиться своих кресел и кто их заменит

Ирина Верещук и Андрей Таран. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине продолжается череда отставок министров и топ-менеджеров государственных организаций. Сегодня Кабмин уволил трех ключевых заместителей министра обороны Андрея Тарана. Ходят слухи, что после 15 сентября уйдет с должности и он сам. Сайт "Сегодня" выяснил, кто еще из госслужащих может отправиться в отставку в ближайшее время и в чем они провинились.

Зашатались кресла

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Как сообщает ряд СМИ, в скором времени свои должностные кресла могут покинуть министр обороны Андреей Таран, глава Нацбанка Кирилл Шевченко, а также министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, и министр культуры Александр Ткаченко. Чем же не угодили чиновники?

Андрей Таран

Министра обороны хотели уволить еще в декабре 2020 года. Об этом "Сегодня" рассказал собственный источник в Минобороны.

"Таран не нажил себе сторонников во власти и постоянно конфликтовал с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. В Офисе президента хотели прекратить эти конфликты и уволить одновременно и министра обороны и главнокомандующего ВСУ. Но этому противился Аваков. Сейчас, после его отставки, вопрос об увольнении Тарана снова на повестке", – говорит наш собеседник.

Андрей Таран может уйти в отставку / Фото: Минобороны Украины

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Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко рассказал "Сегодня" о том, кого фракция планирует предложить на должность главы Минобороны.

"Уже неоднократно звучало, что возможно рассмотрение кандидатуры Ирины Верещук на этот пост. Лично я поддержал бы Ирину, так как считаю ее отличным менеджером и специалистом", – отметил он.

Нардеп фракции "Слуга народа" Алексей Устенко / Фото: Верховная Рада

В свою очередь, нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук в телефонной беседе с корреспондентом "Сегодня" отметила, что слухи о ее назначении вероятно появились из-за ее медийности и опыта работы в комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

"Я могла бы возглавить Минобороны, если главнокомандующий назначит", – сказала она нам.

Ранее Верещук заявла, что, работая в Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны, он прекрасно понимает, в чем нуждается сегодняшняя армия.

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Верещук может заменить Тарана. Коллаж "Сегодня"

В самом Минобороны к кандидатуре Верещук относятся спокойно. Как рассказал наш источник в министерстве, слухи о назначении нардепа ходят уже давно.

"Военные считают Верещук хорошим исполнителем и человеком, как и новый глава МВД Монастырский, близким к Зеленскому", – говорит наш собеседник.

По его информации, решение о назначении Верещук будет принято после 15 сентября.

К слову, сегодня Кабмин уволил трех заместителей министра обороны: Александра Миронюка, Игоря Старобинского и Игоря Халимона.

Кирилл Шевченко

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О возможном увольнении главы Нацбанка сообщило британское международное издание Financial Times, ссылаясь на два источника в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

"Два близких к Зеленскому лица сообщили, что существует риск замены Шевченко", – говорится в сообщении.

Стратег по вопросам суверенного долга развивающихся стран в BlueBay Asset Management и специалист по Восточной Европе Тимоти Эш отметил, что независимость Нацбанка стала значительно слабее за год, который Шевченко возглавляет НБУ.

К слову, в последнее время в НБУ начал развиваться внутрикорпоративный конфликт, в результате которого из Нацбанка решила уволиться целая команда руководителей Департамента лицензирования – они заявили, что НБУ далеко отошел от стандартов, что чревато откатом реформ в банковской сфере.

Кирилл Шевченко может уйти в отставку / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В то же время, нардеп Алексей Устенко рассказал "Сегодня", что слухи об увольнении главы Нацбанка Кирилла Тимошенко вряд ли соответствуют действительности, так как особых претензий к его работе у власти нет.

"При Шевченко Нацбанк ведет грамотную монетарную политику, что поспособствовало выводу экономики страны из сложной ситуации, с которой мы входили в первый локдаун, когда после руководства НБУ Яковом Смолием, из-за тогдашних непродуманных и даже провальных решений, был существенный недобор бюджета", – объясняет депутат.

По его мнению, слухи об отставке Тимошенко распускает команда Гонтаревой.

"Это ее пиар. И, к слову, та группа сотрудников НБУ, которая сейчас увольняется – это люди из команды Гонтаревой и Смолия", – подчеркнул нардеп.

Денис Малюська

Работой министра действительно не довольны в Раде.

"По Малюське существует ряд недовольств. Многие его программы, которые должны быть выигрышными, ни к чему не привели. Это касается и антирейдерских программ и вопросов прозрачности госреестров. Все они не работают так, как на это рассчитывали. Скорее всего вопрос отставки Малюськи будет подниматься в парламенте", – говорит "Сегодня" Устенко.

Рада не довольна работой Дениса Малюськи / Фото: Facebook

Отметим так же, что в феврале текущего года Малюська стал фигурантом уголовного производства, которое против него открыло НАБУ. Антикоррупционеры подозревали чиновника в том, что он противоправно стал владельцем имущества "Новой топливной компании" (НТК) и других 19 хозяйствующих субъектов.

Роман Абрамовский

В декабре 2020 года появились слухи о возможной отставке главы Минэкологии, якобы из-за конфликта с премьером Денисом Шмыгалем. Абрамовский даже тогда написал заявление на увольнение, но опроверг информацию о разногласиях с главой правительства.

"Нет конфликта. Некоторое время был вакуум общения, у премьера было много вопросов, кроме экологических. Затем мы общались по разным поводам, гораздо больше общаемся сейчас и он четко сказал, что в отношении меня вопросов нет. То есть, тот кризис недопонимания выкристаллизовался в мое заявление. На самом деле, у нас с главой правительства красивые хорошие отношения", – сообщил он.

Слухи об отставке Абрамовского распространялись еще в 2020 году. Фото: facebook.com/abramovskyy.roman

Вероятно, у правительства появились новые вопросы к министру экологии, раз его отставка снова обсуждается.

Александр Ткаченко

Вопрос об увольнении министра культуры обсуждается с апреля. Об этом "Сегодня" рассказал источник в Офисе президента.

По его словам, на Банковой не довольны чиновником, так как он "завалил" большинство задач, которые поставил перед ним президент и сильно отставал от реализации программы празднования 30-летия Дня Независимости Украины. Кроме того, Ткаченко не раз становился фигурантом скандалов, в том числе недавно был обвинен в расизме, в связи с чем, в Верховной Раде зарегистрировали проект об увольнении министра культуры.

Александр Ткаченко может уйти в отставку. Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Однако, по словам Устенко, у нардепов нет единого мнения о необходимости увольнения чиновника.

"Одни – за, другие – против. Думаю, Ткаченко вряд ли грозит отставка в ближайшее время", – говорит нам нардеп.

Когда уволят

Тем временем глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг слухи об отставках министров.

"Я не знаю, откуда вы взяли, вот это про Малюську, Тарана, Абрамовского. Вы напугали весь Кабмин. Весь Кабмин был сегодня на нервах, потому что якобы какое-то секретное совещание, кадровые вопросы, и все журналисты пишут новые фамилии. Поэтому я не хочу даже таких сигналов подавать, потому что это немного разбалансирует работу государственного органа", – сказал Арахамия журналистам.

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/david.braun.50951

Нардеп также подчеркнул, что на обсуждение этих вопросов у Рады нет времени, так как депутаты уходят на каникулы до 7 сентября. С ним согласен и нардеп Устенко.

"С 26 июля у всех депутатов отпуски. Сейчас мы работаем последнюю неделю и то, в основном, на округах с избирателями. Поэтому к обсуждениям отставок нардепы смогут вернуться после каникул", – сказал он.

Отставка всего Кабмина

Директор Украинского института политики Руслан Бортник отмечает, что увольнения министров, вероятно, действительно произойдут осенью. Более того, политолог не исключает, что в отставку уйдет весь Кабмин вместе с премьером Денисом Шмыгалем.

"Переформатирование правительства может произойти осенью, после визита Зеленского к Байдену. Проведя встречу с американским лидером и осознав новые направления, в которых придется двигаться Украине, президент может принять решение о необходимости полной смены состава Кабмина", – говорит "Сегодня" Бортник.

Политолог Руслан Бортник. Фото: facebook.com/ruslan.bortnik.3

Однако политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что отправлять весь Кабмин в отставку – довольно рискованный шаг.

"Полная смена правительства приведет к торможению работы Кабмина. Думаю, что кадровые изменения будут точечными. Без драм и скандалов. Обновление Кабмина пройдет в спокойном, рутинном, режиме, как в случае с отставкой Авакова", – говорит Карасев.

Политолог Вадим Карасев. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Чистка кадров

Весной текущего года в Украине начались массовые увольнения руководителей госведомств. Так, в апреле были уволены глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, замдиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем и глава наблюдательного совета "Нацдепозитария" Александр Данилюк.

В мае в отставку ушли министр здравоохранения Максим Степанов, министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий, а в июле свой пост покинул глава МВД Арсен Аваков.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова, а 16 июля назначил Монастырского новым главой МВД.

Тем временем заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказывал, что Аваков ушел по просьбе Зеленского.