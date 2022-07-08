Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата Новинского

"За" проголосовали 295 народных депутатов

Вадим Новинский больше не народный депутат. Фото: Униан, коллаж "Сегодня"

Верховная Рада Украины 8 июля досрочно прекратила полномочия народного депутата Вадима Новинского. Решение поддержали 295 нардепов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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По его словам, голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения.

Нардеп Новинский отказался от мандата

Бизнесмен и политик Вадим Новинский в связи с войной и оккупацией Мариуполя решил сложить полномочия народного депутата Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"В 2019 году мне было оказано доверие избирателями города Мариуполя, интересы которых я представлял в Верховной Раде Украины на протяжении 3 лет. Это было плодотворное время совместной работы. Вместе с городскими властями города Мариуполя мы реализовали много проектов, которые требовали законодательной поддержки и слаженного взаимодействия с правительством. И у нас это получилось. Мариуполь стал одним из центров роста в Украине, примером самоуправления, и городом с высоким уровнем жизни. Это был настоящий образец того, каким мог бы стать весь мирный Донбасс. Если бы не война… Многое из того, что было сделано, уничтожено войной. Значительная часть моих избирателей вынужденно покинули родной город", – сказал Новинский.

Отметим, Новинский в предыдущем созыве Верховной Рады был одним из лидеров фракции Оппозиционного блока. Он также опубликовал копию заявления о сложении депутатских полномочий.

Новинский участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года в качестве самовыдвиженца по мажоритарному округу № 57 (Мариуполь), по итогам голосования победил с результатом 42,64%.

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Новинский с 2008 года, когда он был еще гражданином России, неоднократно оказывался в списках самых богатых людей Украины – на пике в 2012 году он занял 2 место с оценкой состояния около 4,4 млрд долларов.

Российский предприниматель Новинский получил украинское гражданство в 2012 году указом тогдашнего президента Виктора Януковича.