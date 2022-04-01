Верховная Рада признала Россию государством-террористом и запретил ее военную символику.
Об этом сообщилается на сайте провластной партии "Слуга народа".
Законопроект за номер 7214 был принят в первом чтении. Его поддержали 311 парламентариев.
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Что известно
Соавтор законопроекта, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев рассказал, что украинское законодательство дополняется новыми терминами "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину".
"Буквы Z, V признаются символикой военного вторжения россии в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам", – подчеркнул он.
Кроме того, Россия признается государством-террористом, одной из целей политического режима которого является государственный геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры; создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины.