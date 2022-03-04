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Верховная Рада призвала ввести в Украину миротворцев ООН

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4 марта, 15:41
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ВР рассмотрит обращение к Совбезу ООН / Коллаж "Сегодня"
ВР рассмотрит обращение к Совбезу ООН / Коллаж "Сегодня"

Парламент Украины 4 марта проголосует за обращение к международным организациям, парламентам западных стран и правительствам с предложением ввести в нашу страну миротворцев для обеспечения защиты гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Что известно

"Мы требуем немедленного введения бесполетной зоны над территорией Украины, что позволит защитить гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критическую инфраструктуру. Требуем открыть "зеленые коридоры" для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, поставки гуманитарной помощи пострадавшим и гражданским. Также считаем необходимым введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года", — рассказал вице-спикер ВР Александр Корниенко.

Политик добавил, что во время войны очень важно бороться с предателями и мародерами, помогать и облегчать жизнь людям, утверждать решение Верховного Главнокомандующего, бороться с агрессором экономическими и другими методами. Собственно, такие решения и содержат наши законы.

Миротворцы

  • О введение международного миротворческого контингента, естественно без России, в Киеве заговорили еще до начала вторжения оккупационных войск в Украину 24 февраля.
  • Еще 20 февраля было заявлено, что в ближайшие дни депутаты ВР рассмотрят обращение к Совету Безопасности ООН, Европарламенту, Совету ЕС, странам-подписантам Будапештского меморандума, G7 с призывом немедленно направить в Украину международный миротворческий контингент для размещения на севере, востоке и юге Украины – в регионах, где тогда еще только сконцентрировались войска России.
  • Куда сейчас приглашает "голубые каски" Киев пока неизвестно.
  • Напомним, что Украина уже неделю держит оборону от российских захватчиков. Планы врага полностью провалились, он несет небывалые потери - около 9000 солдат, тела которых не спешит забирать на родину.

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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

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