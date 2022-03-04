Верховная Рада призвала ввести в Украину миротворцев ООН

Парламент Украины 4 марта проголосует за обращение к международным организациям, парламентам западных стран и правительствам с предложением ввести в нашу страну миротворцев для обеспечения защиты гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Что известно
"Мы требуем немедленного введения бесполетной зоны над территорией Украины, что позволит защитить гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критическую инфраструктуру. Требуем открыть "зеленые коридоры" для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, поставки гуманитарной помощи пострадавшим и гражданским. Также считаем необходимым введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года", — рассказал вице-спикер ВР Александр Корниенко.
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Политик добавил, что во время войны очень важно бороться с предателями и мародерами, помогать и облегчать жизнь людям, утверждать решение Верховного Главнокомандующего, бороться с агрессором экономическими и другими методами. Собственно, такие решения и содержат наши законы.
Миротворцы
- О введение международного миротворческого контингента, естественно без России, в Киеве заговорили еще до начала вторжения оккупационных войск в Украину 24 февраля.
- Еще 20 февраля было заявлено, что в ближайшие дни депутаты ВР рассмотрят обращение к Совету Безопасности ООН, Европарламенту, Совету ЕС, странам-подписантам Будапештского меморандума, G7 с призывом немедленно направить в Украину международный миротворческий контингент для размещения на севере, востоке и юге Украины – в регионах, где тогда еще только сконцентрировались войска России.
- Куда сейчас приглашает "голубые каски" Киев пока неизвестно.
- Напомним, что Украина уже неделю держит оборону от российских захватчиков. Планы врага полностью провалились, он несет небывалые потери - около 9000 солдат, тела которых не спешит забирать на родину.