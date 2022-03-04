Верховная Рада призвала ввести в Украину миротворцев ООН

Также мы продолжает требовать закрыть наше небо

ВР рассмотрит обращение к Совбезу ООН / Коллаж "Сегодня"

Парламент Украины 4 марта проголосует за обращение к международным организациям, парламентам западных стран и правительствам с предложением ввести в нашу страну миротворцев для обеспечения защиты гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Что известно

"Мы требуем немедленного введения бесполетной зоны над территорией Украины, что позволит защитить гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критическую инфраструктуру. Требуем открыть "зеленые коридоры" для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, поставки гуманитарной помощи пострадавшим и гражданским. Также считаем необходимым введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года", — рассказал вице-спикер ВР Александр Корниенко.

Политик добавил, что во время войны очень важно бороться с предателями и мародерами, помогать и облегчать жизнь людям, утверждать решение Верховного Главнокомандующего, бороться с агрессором экономическими и другими методами. Собственно, такие решения и содержат наши законы.

Миротворцы