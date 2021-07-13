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Верховная Рада провалила законопроект о медицинском каннабисе

13 июля 2021 18:30

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В зале только 184 депутата поддержали регулирование оборота конопли в медицинских целях

Украина еще на шаг приблизилась к легализации "лечебного" каннабиса. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина еще на шаг приблизилась к легализации "лечебного" каннабиса. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада Украины не проголосовала за законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях (легализации каннабиса). За проголосовали только 184 народных депутата.

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Закон отправили на доработку к инициатору документа.

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Почему нужна легализация конопли

В Украине два миллиона человек страдают от постоянных болей из-за ряда заболеваний. Это взрослые и дети с онкологией, дети с эпилепсией, воины АТО с контузиями, люди, мучающиеся фантомными болями после ампутации. Опиаты, которые сейчас разрешено использовать для обезболивания, приводят к самой настоящей наркотической зависимости. У медицинского каннабиса нет такого побочного действия. Более того, на основании клинических исследований подтверждено, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний.

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Коллаж: "Сегодня".

И еще один важный момент. Эти люди сейчас вынуждены покупать лекарства на основе каннабиса на черном рынке по 100-200 долларов. Когда в Украине начнут легально выпускать такие лекарства, они будут стоить 10-12 долларов.

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Читайте также в нашем материале, что говорили политики о легализации каннабиса, поскольку одни поддерживают такой законопроект, другие – категорически против.

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