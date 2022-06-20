Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Стамбульской конвенции. Что это значит

"За" проголосовали 259 народных депутатов

ВРУ проголосовала за ратификацию Стамбульской конвенции. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции. "За" проголосовали 259 народных депутатов, против – 4, воздержались – 25.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Верховная рада поддержала ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями, более известной как Стамбульская конвенция.

От фракции "Слуги народа" поступило 193 голоса "за", от "Европейской солидарности" – 9, от "Батькивщины" воздержались все 13 голосовавших нардепов; от "Голоса" дали 10 голосов "за", от "Платформы за жизнь и мир", "Доверия" и "Восстановление Украины" все проголосовавшие депутаты дали голоса "за", от "За будущее" – 2.

К слову, ратификация Стамбульской конвенции считается хорошим сигналом в преддверии саммита ЕС по поводу готовности Украины внедрять необходимые для евроинтеграции реформы.

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Стамбульская конвенция – международное соглашение Совета Европы по насилию против женщин и домашнему насилию, подписанное в Стамбуле 11 мая 2011 года. По меньшей мере 34 страны уже ратифицировали ее.

Зеленский ответил на петицию о предотвращении домашнего насилия

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию о ратификации Стамбульской конвенции относительно борьбы с насилием в семье. Об этом в своем Facebook сообщила автор обращения Виктория Зинчук.

"Президент внесет в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О ратификации конвенции Совета Европы в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" после представления Министерством иностранных дел в установленном порядке электронных предложений", – говорится в ответе, подписанном главой государства.