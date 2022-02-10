Верховный суд отменил приговор Стерненко

Верховный суд снял судимость с активиста Сергея Стерненко. Уголовное производство по обвинению в незаконном обращении с боеприпасами закрыли.
Об этом активист сообщил в Facebook.
"Уголовное производство по ч. 1 ст. 263 закрыть из-за малозначимости (это об одном патроне). По ст. 146 ("похищение") оставить без изменений. Но судимости теперь у меня нет. Половинчатая, но однозначно победа", – сообщил Стерненко.
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Он также отметил, что решение суда о похищении будет обжаловаться в Европейском суде по правам человека.
Стерненко был в СИЗО
Напомним, что 23 февраля суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества.
Причина – разбойное нападение и похищение депутата райсовета. Сначала он был отправлен в СИЗО, но уже в начале апреля ему изменили меру пресечения на домашний арест.
В конце мая суд отменил и эту меру наказания. Стерненко дали год условно, а все остальные обвинения либо отпали по сроку давности, либо признаны недоказанными.
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