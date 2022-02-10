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Верховный суд отменил приговор Стерненко

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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10 февраля, 20:44
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Уголовное производство по статье 263 УК закрыто
Активисту отменили приговор в части незаконного обращения с оружием
Активисту отменили приговор в части незаконного обращения с оружием / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховный суд снял судимость с активиста Сергея Стерненко. Уголовное производство по обвинению в незаконном обращении с боеприпасами закрыли.

Об этом активист сообщил в Facebook.

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"Уголовное производство по ч. 1 ст. 263 закрыть из-за малозначимости (это об одном патроне). По ст. 146 ("похищение") оставить без изменений. Но судимости теперь у меня нет. Половинчатая, но однозначно победа", – сообщил Стерненко.

Он также отметил, что решение суда о похищении будет обжаловаться в Европейском суде по правам человека.

Стерненко был в СИЗО

Напомним, что 23 февраля суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества.

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Причина – разбойное нападение и похищение депутата райсовета. Сначала он был отправлен в СИЗО, но уже в начале апреля ему изменили меру пресечения на домашний арест.

В конце мая суд отменил и эту меру наказания. Стерненко дали год условно, а все остальные обвинения либо отпали по сроку давности, либо признаны недоказанными.

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