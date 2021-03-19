Верховный суд признал запрет "112", NewsOne и ZIK законным

Кассационный суд в составе Верховного суда Украины признал запрет на трансляцию в Украине телеканалов "112", NewsOne и ZIK таким, что не противоречит Европейской конвенции по правам человека.

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Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

19 марта завершилось кассационное рассмотрение дела по иску неуказанного гражданина, который пытался обжаловать подписанный 2 февраля президентом Владимиром Зеленским указ о санкциях, после чего в стране прекратилось вещание трех каналов.

В частности, истец утверждал, что такое решение нарушает его права на уважение частной жизни и на свободу выражения мысли (статьи 8, 10 Конвенция о защите прав человека и основных свобод).

"Заслушав на открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина", – заявили в ВСУ.

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В течение 30 дней после составления полного текста решения оно может быть обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

Стоит отметить, что ранее неудачей закончились и два других обращения в Кассационный суд. Всего, ВСУ продолжает рассмотрение 11 ходатайств, конечная цель которых – признать указ Зеленского неконституционным и отменить санкции. По трем из них уже открыты производства.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которым были применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов. Вскоре после этого в Верховный суд начали поступать ходатайства с требованием отменить президентское решение.

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