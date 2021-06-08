Українська
$ 27,19
33,08
  1. Последние новости Украины

Верховный суд разрешил ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

8 июня 2021 18:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

Верховный суд отказался признать ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата незаконной

Патриарх Филарет

Патриарх Филарет / Фото: AFP

Верховный суд отказался признать незаконным решение Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата о ее ликвидации.

Реклама

Об этом в Facebook сообщил спикер Православной церкви Украины Евстратий Зоря.

"Верховный суд определил, что решение Поместного собора не могут быть обжалованы в любом светском суде, ведь это было бы нарушением нормы о разделении Церкви и государства и недопустимости вмешательства государства во внутренние церковные дела", – написал он.

Читайте также: "Я патриарх действующий, имею свою церковь": Филарет прокомментировал свое исключение из Синода ПЦУ

В тренде
Коронавирус в Украине. За сутки выявили более тысячи новых случаев

Таким образом, по словам Евстратия Зори, суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках Филарета обжаловать решение собора УПЦ Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года в Малой Софии. На этом соборе было принято решение о ликвидации церкви и вхождении ее приходов в ПЦУ.

Реклама

Как известно, несмотря на то что Филарет отказывается признать упразднение Киевского патриархата, эта религиозная организация прекратила свою деятельность после объединения приходов в единую Православную церковь Украины. Соответствующее заявление сделали в Министерстве культуры.

Как сообщали новости "Сегодня", Киевский патриархат отменил Томос и отказался признавать Епифания главой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Коснется каждого. Как в Украине начали перекраивать прожиточный минимум
Коснется каждого. Как в Украине начали перекраивать прожиточный минимумЭкономика
Расследователь Bellingcat о сбитом MH17: Все указывает на Россию
Расследователь Bellingcat о сбитом MH17: Все указывает на РоссиюУкраина
Рынок топлива: цены вверх подтолкнет подорожавшая нефть
Рынок топлива: цены вверх подтолкнет подорожавшая нефтьЭкономика
Доллар побил антирекорд за 11 месяцев: курс НБУ
Доллар побил антирекорд за 11 месяцев: курс НБУФинансы
Зеленский запретил пластиковые пакеты в Украине – список ограничений
Зеленский запретил пластиковые пакеты в Украине – список ограниченийЭкономика
В Украине увеличат территорию трех населенных пунктов
В Украине увеличат территорию трех населенных пунктовУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять