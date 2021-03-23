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Верховный суд разрешил не пускать в школу детей без прививок

23 марта, 17:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

Общественные интересы важнее права ребенка на образование, считают в суде

Верховный суд Украины признал законным отстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка. Это обеспечивает безопасность всех учеников.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

Такое решение принято в ходе рассмотрения иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, которая не была привита по возрасту.

"Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, который не имеет профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка", – говорится в сообщении.

В Верховном суде подчеркнули, что в данном случае право ребенка на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено ввиду соблюдения общественных интересов.

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"В то же время право ребенка на получение образования не нарушено, поскольку для детей, которые не могут посещать учебное заведение при отсутствии прививок, установлены альтернативные способы получения образования", - отметили в суде.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки призывают родителей до 1 сентября сделать детям все необходимые по национальному календарю прививки.

Согласно календарю прививок, дети до шести лет должны иметь прививки против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Hib-инфекции. В шесть лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита. Если у ребенка есть противопоказания, ему предоставляется справка.

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