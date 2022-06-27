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Вернулся из Антарктиды защищать Украину: история военного-полярника Андрея Зотова (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 июня, 14:59
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Сейчас защитник командир роты в 28-й отдельной механизированной бригаде имени рыцарей Зимнего похода
Андрей Зотов вернулся из Антарктиды, чтобы защищать Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Андрей Зотов вернулся из Антарктиды, чтобы защищать Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Офицер 28 ОМБр Андрей Зотов является морским биологом. О полномасштабном вторжении РФ он узнал, находясь в составе экспедиции на антарктической станции Академика Вернадского. В результате мужчина приехал на родину защищать свою страну.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что известно об Андрее Зотовом?

"Я передал свои исследования коллегам, согласовал планы с руководством станции и отправился в путь. Сначала в Аргентину в Ушуай, тогда в Буэнос-Айрес, оттуда через океан в Амстердам, Варшаву, потом Пшемысль и вот наконец я во Львове", — рассказал о пути домой военный.

В 2014-2015 годах старший лейтенант Андрей Зотов оборонял Украину от российских захватчиков на востоке. А сейчас он – командир роты в 28-й отдельной механизированной бригаде имени рыцарей Зимнего похода.

"Хоть мы и были тогда в разных горячих точках, но сейчас масштаб линий столкновения гораздо больше. Враг использует всю мощь, но победа обязательно за нами!" – убежден Зотов.

Будучи морским биологом, Зотов исследовал водные среды как в Украине, так и за ее пределами, в частности, в составе научных экспедиций на антарктической станции Академика Вернадского.

"В предыдущие годы я трижды участвовал в сезонных исследованиях, продолжавшихся в течение антарктического лета (3-4 месяца). В этот период лед отходит и позволяет заняться изучением морской среды. На станции мы исследовали как изменения климата меняют антарктическую экосистему, которая первой реагирует на эти глобальные вызовы", – рассказал военный.

Именно во время одной из таких экспедиций он застал полномасштабную войну. По его словам, тогда вся команда была шокирована и подавлена. Многие определенное время даже отказывались верить в происходящее. Впрочем, боец решил вернуться в Украину, чтобы встать на ее защиту.

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Офицер 28 ОМБр Андрей Зотов является морским биологом

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Зотов в Антарктиде

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал историю подполковника Вооруженных сил Украины Вячеслава Ерко, который героически погиб в воздушном бою с российскими оккупантами.

Также мы писали о майоре Национальной гвардии Украины, командире группы отдельного отряда спецназначения "Омега" Романе Собкиве, который погиб, защищая Киев.

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