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Вернутся ли дети в школу в ноябре: в Раде дали ответ

19 октября, 09:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Нардеп Сергей Бабак считает, что дети не могут заниматься дистанционно

В Раде заявили, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом.

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Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергея Бабака.

"Потому что дети не могут заниматься дистанционно – у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать", – заявил он.

Сообщается, что дети вернутся в школу, если будет позволять эпидситуация. В противном случае – они будут временно переведены на дистанционное обучение.

Нардеп добавил, что все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости от "карантинных зон", а дальше решение будет за местными властями.

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Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более 4700 случаев COVID-19. Всего инфекцию подтвердили у 303 638 человек.

Также напомним, в Украине расширилась "красная зона". Самые жесткие ограничения вводят уже в 7 областных центрах.

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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