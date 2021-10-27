Вертолет поднимали дважды: как во Львовской области спасли жизнь пострадавших в ДТП (фото)

Во Львовской области произошло ДТП с пострадавшими. Чтобы спасти людей, медикам и полиции пришлось поднять вертолет.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Детали аварии
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября в 22:50 на автодороге Львов – Самбор – Ужгород возле города Турка Самборского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "МАН", 52-летний житель Львова, не справился с управлением, уехал из проезжей части и перевернулся.
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В результате ДТП водитель грузовика и его пассажир, 22-летний житель одного из городов Львовского района, получили телесные повреждения.
Эвакуация
52-летний водитель с черепно-мозговой травмой и нарушением ритма сердца был доставлен вертолетом МВД Airbus Helicopters Н-145 в одну из больниц города Дрогобыч.
После этого вертолет вернулся за другим пострадавшим, 22-летним пассажиром, которого с черепно-мозговой травмой и травмой живота доставили во львовскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
Полиция и медики эвакуировали пострадавших. Фото: Нацполиция
История спасения ребенка во Львовской области
Полицейский вертолет доставил трехмесячного младенца из Каменки-Бугской в больницу Львова. Это десятая эвакуация с помощью авиации во Львовской области.
У младенца судорожный синдром. Полицейские вместе с врачами Львовского областного центра экстренной медицинской помощи по воздуху доставили ребенка во Львовскую детскую больницу, чтобы там ребенку провели диагностику и лечение.
Запуск аэромедицинской эвакуации в регионе
Первый запуск состоялся 1 апреля 2021 года. Возобновлена работа – в октябре. Теперь медики Львовщины снова могут использовать для неотложной помощи аэромедицинскую эвакуацию пациентов.
Ранее мы писали:
- Министерство внутренних дел восстанавливает систему аэромедицинской эвакуации пациентов. Вертолеты также будут использоваться для перевозки органов на трансплантацию.
- Во Львове впервые в истории Украины была проведена операция по пересадке поджелудочной железы от посмертного донора.