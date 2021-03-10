Весенняя волна COVID-19 будет опаснее осенней: ученый рассказал о приближающейся катастрофе

Весенняя волна эпидемии коронавирусной инфекции будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой.

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Об этом заявил исследователь пандемии COVID-19 врач и ученый Института биохимии НАН Украины Владимир Галицкий.

Возглавляемая Галицким международная группа ученых еще прошлой осенью идентифицировала ключевые механизмы, лежащие в основе волнообразного течения пандемии COVID-19, и пришла к выводу, что весенняя волна эпидемии в Украине начнется в конце зимы – начале весны и будет сопровождаться высоким уровнем заболеваемости.

Чем опасна весення волна COVID-19

Ученый также прогнозирует, что этой весной будет значительно больше тяжелых случаев и значительно выше летальность, чем было осенью.

Согласно исследованию, весенняя волна эпидемии продлится до середины мая, а ее пик придется на начало апреля.

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Галицкий отмечает, что на пике ежедневное количество новых случаев может достичь 40 тыс. (хотя официальная статистика может быть меньшей из-за ограниченности лабораторных мощностей), а ежедневное количество смертей – превысить тысячу, особенно если возможности системы здравоохранения будут исчерпаны.

"Выводы основаны на данных изучения развития эпидемии в течение весны-лета прошлого года в странах Северного полушария и в течение лета-осени прошлого года в странах Южном полушарии. Мы установили, что весенняя волна эпидемии обусловлена ​​сезонным восстановлением экспрессии основного вирусного рецептора... с началом роста светлого дня", – говорит исследователь.

Причем, по его словам, большое количество вирусного рецептора концентрируется именно в легких.

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Что могло бы помочь

Галицкий отметил, что помешать стремительному развитию эпидемии в Украине могло бы интенсивное проведение прививок.

"Чтобы сорвать весеннюю волну заболеваемости, в данный момент следовало бы вакцинировать уже около 50-70% населения, однако темпы вакцинации у нас, к сожалению, очень низкие", – сказал ученый.

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При этом Галицкий считает, что время уже непоправимо упущено, но наихудший сценарий еще можно предотвратить, введя полный локдаун по всей стране.

"Необходимо немедленно прекратить любые попытки заигрывать с эпидемией и как можно скорее ввести на всей территории Украины полномасштабные противоэпидемические меры – вплоть до строгого карантина и остановки работы общественного транспорта", – советует он.

Кроме того, необходимо разворачивать временные госпитали, "как в прошлом году в Ухане", и максимально ускорить вакцинацию, а также увеличить мощности лабораторной диагностики.

Как уберечься от вируса

Ученый советует украинцам избегать поездок в общественном транспорте и воздержаться от посещения массовых мероприятий, спортзалов, развлекательных заведений и заведений питания – избегать всех контактов, без которых можно обойтись.

Также очень важно носить респираторы со степенью защиты FFP3 и защитные очки и, разумеется, вакцинироваться.

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