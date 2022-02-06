Весна близко? Синоптики порадовали прогнозом на неделю

Согласно прогнозу, самая теплая погода ожидается во Львове, однако такие изменения будут недолгими – где еще потеплеет

Потеплеет ли в Украине на этой неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине на следующей неделе будет более теплой, чем на предыдущей. Повышение температуры стоит ожидать в среду и четверг в большинстве областей страны.

Об этом сообщает НВ.

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По данным синоптиков, низкие температуры сохранятся как минимум до середины февраля. Однако короткое потепление можно ожидать уже в эту неделю. Среда, четверг и пятница в большинстве регионов будут теплее, чем остальные дни.

В столице в эти три дня будет дождливая погода, но температура будет держаться на уровне 4-6 градусов тепла. Однако уже в субботу и воскресенье похолодает до -1 градуса в дневное время.

Во Львове 9−11 февраля также потеплеет – в первые два дня температура будет 7-8 градусов тепла, затем постепенно снизится. При этом в пятницу и субботу синоптики предупреждают о порывистом ветре.

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В Харькове потепление будет незначительным – до 3 градусов тепла. А в Одессе максимальную температуру стоит ждать в пятницу, 11 февраля – до +7 градусов. Этот день будет солнечным и без осадков.