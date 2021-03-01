Українська
$ 27,95
33,84
  1. Последние новости Украины

"Весна зайдет в Украину мокрым снегом и дождем": синоптик описала первый день марта

1 марта, 00:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Уже днем в понедельник будет сухо

В Украине весна начнется с мокрого снега и дождя, правда, преимущественно ночью. Осадки в ночь на 1 марта ожидаются на Западе, Севере, в Винницкой, Черкасской и Луганской областях, в Киеве также – мокрый снег.

Реклама

Такой прогноз дает на первый весенний день в Украине синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Впрочем, уже днем ​​в понедельник, 1 марта, "зона осадков сдвинется" и в большинстве областей будет сухая погода.

"Температура воздуха будет топтаться среди небольших "плюсов", далее на неделе повысится", – пишет синоптик.

В тренде
Доллар по 29? Вернется ли курс валюты к трехлетнему максимуму

Что касается столицы, то после ночного мокрого снега в Киеве 1 марта будет без существенных осадков, температура воздуха – около 3 градусов тепла. В среду-четверг, обещает синоптик, потеплеет до 5-11 градусов.

Реклама

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Украине в ночь на 1 марта погоду будет определять влажный атлантический воздух, однако днем из-за повышенного давления влажность уменьшится и будет сухо.

Синоптики также прогнозируют, что нынешний март будет холоднее прошлогоднего, но серьезных морозов не предвидится.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев погода дождь осадки весна мокрый снег
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз погоды на март – синоптики предупредили, что скоро морозы вернутся
Прогноз погоды на март – синоптики предупредили, что скоро морозы вернутсяУкраина
Народный синоптик рассказал, когда зима совсем отступит из Украины
Народный синоптик рассказал, когда зима совсем отступит из УкраиныУкраина
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проезд
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проездЭкономика
Как получить законные два гектара земли и не заплатить лишнего. Инструкция
Как получить законные два гектара земли и не заплатить лишнего. ИнструкцияНедвижимость
В Украине выбрасывают
В Украине выбрасывают "излишки" вакцины от ковида – почему это происходитУкраина
Доллар по 29? Вернется ли курс валюты к трехлетнему максимуму
Доллар по 29? Вернется ли курс валюты к трехлетнему максимумуУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять