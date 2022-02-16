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Ветер до 30 м/с! В Украине предупредили об опасной погоде

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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16 февраля, 14:17
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По прогнозу синоптиков, будет первый уровень опасности – желтый
В Украине будет сильный ветер. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине будет сильный ветер. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине в четверг, 17 февраля, резко ухудшится погода. На территории нашей страны синоптики прогнозируют шквалистый ветер.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Где ждать непогоду?

17 февраля ночью в западной части, днем в Украине порывы ветра достигнут 15-20 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с. Также ожидается первый уровень опасности – желтый.

Кроме того, 17 февраля в Киевской области и столице днем порывы ветра также достигнут 15-20 м/с и по прогнозу синоптиков будет первый уровень опасности – желтый.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение погоды, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Необходимо ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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