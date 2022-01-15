Ветер и угроза схода лавин: каким областям готовиться к непогоде

В Украине прогнозируют сильный ветер сегодня, 15 января. По всей стране объявлено штормовое предупреждение. Также может быть значительная снеголавинная опасность в двух областях.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Что говорят спасатели
Сегодня днем по всей стране порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В связи с этим объявлен первый уровень опасности.
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Также на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. В связи с этим объявлен третий уровень опасности.
Погода в Украине 15 января
В стране сегодня синоптики прогнозируют сухую погоду. Снежить будет только в части восточных и северных областей. Также стоит ожидать сильный ветер.
Температура:
- на западе от -1 до +3,
- на севере от -1 до +1,
- на востоке от -1 до 0,
- на юге от +2 до +4,
- в центре от -1 до +1.
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