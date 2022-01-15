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Ветер и угроза схода лавин: каким областям готовиться к непогоде

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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15 января, 11:22
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В связи с этим объявлен первый уровень опасности
Украину атакует непогода второй день подряд / Коллаж "Сегодня"
Украину атакует непогода второй день подряд / Коллаж "Сегодня"

В Украине прогнозируют сильный ветер сегодня, 15 января. По всей стране объявлено штормовое предупреждение. Также может быть значительная снеголавинная опасность в двух областях.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Что говорят спасатели

Сегодня днем по всей стране порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В связи с этим объявлен первый уровень опасности.

Также на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. В связи с этим объявлен третий уровень опасности.

Погода в Украине 15 января

В стране сегодня синоптики прогнозируют сухую погоду. Снежить будет только в части восточных и северных областей. Также стоит ожидать сильный ветер.

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Температура:

  • на западе от -1 до +3,
  • на севере от -1 до +1,
  • на востоке от -1 до 0,
  • на юге от +2 до +4,
  • в центре от -1 до +1.

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