Українська
$ 27,38
32,52
  1. Последние новости Украины

Ветер ломал деревья и рвал провода: где в Украине сейчас сидят без света

2 июля 2021 7:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Непогода натворила немало бед. Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 2 июля оказались обесточенными 124 населенных пункта.

Реклама

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света остались люди в четырех областях, а именно:

  • Хмельницкая – 44 населенных пункта;
  • Львовская – 42 населенных пункта;
  • Киевская – 25 населенных пунктов;
  • Житомирская – 13 населенных пунктов.

Читайте также: Запорожье накрыла непогода с градом и ливнем (видео)

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Не пропусти!
Хиты 90-х и "Червона рута": лучшие песни в исполнении фанатов на Евро
Болельщик любят петь на стадионах и за их пределами
Реклама

Напомним, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

Также напомним, во Львове пронеслась вторая за неделю буря.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Жара спадет, но дожди будут каждый день: прогноз погоды до конца недели
Жара спадет, но дожди будут каждый день: прогноз погоды до конца неделиУкраина
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не только
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не толькоЭкономика
На Украину обрушатся ливни, град и шквалы: синоптик предупредила о непогоде
На Украину обрушатся ливни, град и шквалы: синоптик предупредила о непогодеУкраина
"Водитель схватился за голову и сел рядом". В Полтавской области авто сбило ребенка (фото)Другие регионы
Прыгали и кричали до срыва голоса: как политики болели за сборную Украины (видео)
Прыгали и кричали до срыва голоса: как политики болели за сборную Украины (видео)Украина
Задержка 5 самолетов в
Задержка 5 самолетов в "Борисполе": часть пассажиров готовят к вылету, что будет с остальнымиТранспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять