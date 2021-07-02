Ветер ломал деревья и рвал провода: где в Украине сейчас сидят без света

Фото: коллаж "Сегодня"
Из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 2 июля оказались обесточенными 124 населенных пункта.
Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, без света остались люди в четырех областях, а именно:
- Хмельницкая – 44 населенных пункта;
- Львовская – 42 населенных пункта;
- Киевская – 25 населенных пунктов;
- Житомирская – 13 населенных пунктов.
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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.
Напомним, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.
Также напомним, во Львове пронеслась вторая за неделю буря.
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