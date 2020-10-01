Ветер разгоняет огонь по деревьям: Аваков рассказал о пожарах в Луганской области

Пожары в Луганской области в районе Северодонецка продолжают тушить силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На данный момент осталось шесть очагов возгорания. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Северодонецку, лакокрасочному и спиртовому заводам (в Северодонецке) угрозы нет. Сейчас большой ветер и на шести участках все еще есть возгорания. Но все силы, которые у нас есть в распоряжении, привлечены", – сказал он.

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Аваков отметил, что не хватает технических возможностей. Он напомнил, что еще летом обращались в парламент с тем, чтобы усилить возможности спасателей в Луганской области, где часто стали гореть леса из-за провокаций со стороны линии фронта.

"Все силы брошены на погашение пожаров, там на месте работает мой первый заместитель, глава ГСЧС Чечеткин … Уже с утра работает авиация. Я думаю, это даст нам наибольший эффект. Проблема в том, что большой верховой ветер позволяет по верхушкам деревьев быстро переносить огонь, его трудно локализовать", – подчеркнул министр.

Как сообщали новости "Сегодня", пожар начался вечером 30 сентября в районе Северодонецка, сильно пострадало одно из сел – Муратово почти полностью выгорело. Были повреждены огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Стало известно о трех погибших. У Зеленского отреагировали на пожары в Луганской области.

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