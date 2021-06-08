Ветеранов АТО возмутила блогер, которая назвала военных "тварями". Возможно ли наказать девушку

Скандал с блогером набирает обороты. А та говорит, что ее проклятия касались только одной недисциплинированной клиентки-военной

Ветераны АТО возмущены высказываниями бьюти-мастера Яны Ковалевой из Чугуева, которая выложила обидное видео в адрес военных в соцсети, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

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Председатель союза ветеранов АТО Павел Федоров считает, что за бранные публичные высказывания в сторону украинской армии должна быть ответственность.

"Они позволяют себе такие высказывания именно потому, что они на своей шкуре, что называется, не почувствовали, что такое обстрелы. Семь лет украинская армия защищает именно эту мирную жизнь, мирную жизнь для таких вот... господ", – говорит Федоров.

Профиль Яны Ковалевой появился и в базе "Миротворец". "Сегодня" отправились на ее поиски, чтобы разобраться, почему позволила себе оскорбительный спич. Трубки девушка не снимает. Бабушка Яны о скандале не слышала. Где внучка – не признается.

В то же время на странице бьюти-блогера появились новые сториз. Говорит, ей не дают покоя в интернете и угрожают по телефону. Уверяет, не хотела обижать Вооруженные силы. А ругала только одну клиентку – военную. Та, мол, записалась и не пришла на сеанс.

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Демонстрация неуважения к вооруженным силам сейчас не влечет за собой уголовной ответственности, рассказывает юрист. Единственное последствие, которое могут иметь такие высказывания – публичное осуждение.

"Как такой ответственности уголовной нет. Может быть гражданско-правовая ответственность. И обращение по иску в суд о нарушении чести достоинства и деловой репутации. Это можно прокомментировать только с этической, с моральной точки зрения", – отмечает адвокат Елена Кононец.

Военные надеются, что Яна и подобные блогеры вынесут надлежащий урок из этой истории. А законодатели позаботятся, чтобы наказание за бытовой коллаборационизм было более ощутимым.

Напомним, бьюти-мастер из Чугуева Яна Ковалева записала шокирующее по своей циничности видео, в котором жестко обругала украинских военных, обозвала "тварями", а затем разместила новое видео с извинениями.