Ветераны "Азова" обозвали Киву "ссыклом" из-за событий под офисом канала "Украина 24"

Молодые люди довольно долго простояли под офисом канала "Украина 24", ожидая народного депутата Илью Киву – подробности

Facebook/Кива

В Киеве вечером, 12 мая, под студией "Ток-шоу №1" телеканала "Украина 24" перед началом шоу собрались несколько десятков молодых людей. Позже выяснилось, что это ветераны батальона особого назначения "Азов". Под студией они ждали народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву, который должен был прийти на эфир.

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Как рассказал экс-командир батальона Максим Жорин в Telegram, они хотели с ним поговорить, но нардеп так и не явился. В связи с этим Жорин назвал Киву "ссыклом".

"В ответ медведчуковская шавка прислала десяток своих титушок – больше, пожалуй, это серьезное "антифашистское движение" собрать не смогло. Сам ватный идиот приехать на эфир отказался, включился дистанционно. Еще наврал что-то о помощи Медведчуку "готовиться к суду в офисе". Очевидно, что ссыкливая глупая вата храбрая только в Интернете", – написал Жорин.

Видео: MaksymZhorin/Telegram

Ранее мы сообщали, что народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива сравнил брифинг генпрокурора и главы СБУ об объявлении подозрений в госизмене его однопартийцам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку с "х*ем на заборе".