Ветераны СБУ назвали четыре недостатка реформы спецслужбы

Колоссальные сокращения, которые ждут СБУ, а также ряд требований, которые хотят ввести при приеме новых сотрудников в рамках реформирования спецслужбы, обеспокоили бывшее руководство ведомства.

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В связи с этим ряд экс-заместителей СБУ обратился с открытым письмом к руководству страны, где просит доработать новую редакцию Закона "О Службе безопасности Украины", сообщает Vector News.

Они отмечают, что законопроект выглядит "достаточно системным и обоснованным", а также учитывает современные украинские реалии, в том числе незаконную аннексию Крыма Россией, российскую агрессию на Донбассе и конституционно закрепленные европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

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В то же время, подписанты письма выразили опасения насчет "позиции отдельных народных депутатов", которые предложили внести в законопроект правки, противоречащие Конституции и ряду других законодательных инициатив.

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"В случае их практической реализации это негативно повлияет на безопасность в стране", – считает экс-руководство СБУ.

В первую очередь, они отметили запланированное сокращение штата службы, который в течение ближайших трех лет могут покинуть 10 тысяч человек. Авторы письма называют эту инициативу "необоснованной как экономически, так и точки зрения эффективного обеспечения государственной безопасности Украины" и напоминают, что в настоящее время численность сотрудников ФСБ России составляет около 200 тысяч человек.

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Кроме того, подписанты выступили против запрета приема на работу в СБУ людей, чьи родственники являются гражданами РФ или лицами без гражданства, а также "неизбирательной люстрации" руководства спецподразделений СБУ, в том числе по борьбе с организованной преступностью, центральном аппарате ведомства и в регионах.

В-третьих, ветеранов СБУ обеспокоили планы передать учреждения здравоохранения спецслужбы в ведение Министерства обороны, поскольку это угрожает нарушением их права на медицинское обеспечение.

Также у них вызвала беспокойство возможность лишения СБУ функции досудебного расследования – это может разрушить "работоспособность механизма противодействия организованной преступности", утверждают авторы письма.

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Документ адресуется президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Рады Дмитрию Разумкову, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову.

Подписали письмо экс-зампредседателя СБУ генерал-лейтенанты Александр Белов и Анатолий Беляев, а также бывшие первые зампреды генерал-лейтенант Александр Скибинецкий и генерал-полковник Петр Шатковский.

Напомним, ранее в этом году заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь заявил, что реформа ведомства учитывает лучшие международные практики и сугубо украинские оборонные реалии.

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