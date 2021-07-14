Ветераны-силовики пошли на штурм Рады: видео столкновений с полицией

Митингующие требовали, чтоб к ним вышел Разумков, но после этого сорвались и начали прорываться ко входу в парламент

Столкновения митингующих и силовиков под парламентом. Фото: Мария Асмолова / Фото: Сегодня

Под Верховной Радой проходит всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур, требующих неотложного перерасчета пенсий. В какой-то момент они сорвались и начался прорыв ко входу в парламент, где их встретили кордоны силовиков.

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Главное требование митингующих – чтобы им выплатили пересчитанные пенсии. Им добавили по 2000 грн, но не выплатили, потому что Кабмин не утвердил. Ветераны скандировали фамилию спикера парламента Дмитрия Разумкова и требовали встречи. Они заявляли, что если через 5 минут к ним не выйдут – они сами зайдут в здание парламента.

Нервы митингующих не выдержали, и они пошли на штурм даже после того, как к ним вышел-таки Разумков. Силовиков-пенсионеров сдерживает полиция и Нацгвардия от проникновения в здание парламента.

Ветераны-силовики пришли требовать пенсию. Фото: Мария Асмолова

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Отметим, что ранее на акции под Кабмином у ветеранов-силовиков принял заявление представитель правительства. Подобная акция экс-силовиков проходит не первый раз, но сегодня – одна из самых массовых.

Напомним, 29 июня в центре Киева прошла акция протеста ФОПов. Во время мероприятия между участниками акции и правоохранителями произошли стычки. В результате полицейские отобрали у митингующих атрибутику и поломали гробы. Мы разбирались, кто стоит за протестами предпринимателей.

А 1 июля под Верховной Радой собрался митинг против Медведчука. Люди также требовали отправить в отставку секретаря СНБО Алексея Данилова.

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