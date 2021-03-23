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Въезд в Украину ужесточили: какие теперь условия для иностранцев

23 марта, 10:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Правительство внесло изменения в карантинные ограничения, и они уже вступили в силу

Кабинет министров на вчерашнем внеочередном заседании принял постановление, которым ужесточил условия въезда в Украину для иностранцев. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, правительство внесло изменения в карантинные ограничения, и они с 22 марта вступили в силу.

"Нами вводится, независимо от того, из какой страны прибывает гражданин – лучше там эпидситуация или хуже, – они все должны будут предоставить справку о ПЦР-тесте не позднее, чем за 48 часов, с негативным результатом", – сказал Степанов.

Министр отметил, что такие карантинные ограничения действуют во всех странах Европы и Украина не исключение.

"Сейчас на жесткие карантины переходят и Германия, и Франция, и Польша. Например, Франция взяла на вооружение элементы нашего адаптивного карантина – карантин выходного дня", – добавил он.

Ранее мы сообщали, что с 15 марта Турция вводит обязательное электронное анкетирование для туристов, без которого могут не впустить в страну.

Также напомним, с 1 марта Грузия тоже открыла воздушные границы для украинцев. Для въезда в эту страну тоже нужен свежий негативный ПЦР-тест на коронавирус. Еще один придется сдать по прилете.

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карантин иностранцы въезд ограничения Максим Степанов

Источник: Сегодня

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