Въезд запрещен! ЕС может исключить Украину из зеленого списка для путешествий

На этой неделе Европейский Союз удалит Украину из списка безопасных стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано снимать ковидные ограничения на въезд.
Об этом сообщает Европейская правда.
Украины не будет в списке
"Украина позже на этой неделе будет исключена из списка безопасных третьих стран, из которых рекомендуется въезд в ЕС. Ее добавили в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет входить в список", — отметил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Зеленый список" ЕС
В последний раз Евросоюз пересматривал зеленый список 8 октября. Тогда Украину оставили в нем несмотря на то, что по формальным критериям уже не соответствовала нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде.
Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует разрешить несущественные поездки, 16 стран, в частности Украина.
Ограничения для стран
Страны ЕС как правило прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, а также на туристические путешествия для них.
Когда в Украине будет пик COVID-19?
Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.
На сегодня заполненность COVID-кроватей составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.
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