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ВИЧ и гепатит С. Сколько украинцев не знают о вирусах и как вовремя их выявить

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
23 ноября, 10:12
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Полностью вылечиться от ВИЧ невозможно, а вот избавиться от гепатита С реально за полгода
Лучшей профилактикой ВИЧ является своевременное тестирование.
Лучшей профилактикой ВИЧ является своевременное тестирование. / Фото: Коллаж: Сегодня

Более миллиона украинцев не знают, что инфицированы вирусным гепатитом С. Еще почти 60 тысяч человек – не знают о своем ВИЧ-положительном статусе.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

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Медики отмечают, если вовремя выявить вирус, он минимально повредит вашему здоровью. Ведь чем раньше вирус найден, тем раньше человек попадает под медицинское наблюдение и начинает лечение.

Сейчас полностью вылечиться от ВИЧ невозможно. Современная антиретровирусная терапия гарантирует полноценную и здоровую жизнь всем людям, имеющим ВИЧ.

Гепатита С можно избавиться полностью за 3 или 6 месяцев. По состоянию на 01 ноября 2021 года в Украине есть около 10 тысяч трехмесячных курсов для лечения вирусного гепатита С. То есть государство может вылечить около 10 тысяч украинцев бесплатно.

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Как сделать тест на ВИЧ

Для этого можно обратиться к:

  • своему семейному врачу;
  • ближайшему Центру СПИДа или в кабинет Доверия;
  • неправительственные организации;
  • в любое учреждение здравоохранения Украины, которое оказывают медицинскую помощь в рамках 13 пакетов программы медицинских гарантий, в том числе амбулаторную и стационарную медицинскую помощь;
  • заказав оральный тест на ВИЧ и пройти с помощью самотестирования по ссылкам https://prozdorovia.in.ua (опция заказа теста открыта для человек, прошедших анкету риска и получивших высокий и средний результат) и oraltest.org.ua.

Что такое гепатит С

Это инфекционное воспалительное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита типа С. Тяжесть заболевания может изменяться: от легкого течения болезни с небольшим количеством симптомов или без симптомов до тяжелого состояния, требующего госпитализации.

На начальной стадии инфицирования (первые месяцы после заражения вирусом) заболевание может проявляться как тяжелое воспаление печени (острое заболевание) или вообще без симптомов. В большинстве случаев больные (около 80%) не справляются с вирусом гепатита С, и он переходит в хронический инфекционный процесс, который продолжается на протяжении всей жизни.

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У некоторых пациентов с хронической инфекцией также может развиться цирроз печени – заболевание, при котором здоровая ткань печени заменяется нефункциональной рубцовой тканью (фиброз).

Что такое ВИЧ

ВИЧ-инфекция – это социально опасное инфекционное заболевание, развивающееся вследствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), длительного переживания ВИЧ в лимфоцитах, макрофагах и клетках нервной ткани. Болезнь характеризуется прогрессирующей дисфункцией иммунной, нервной, лимфатической и других систем организма. Согласно современным представлениям ВИЧ-инфекция относится к неизлечимым болезням, имеет длительное хроническое течение и, в случае отсутствия эффективной терапии, заканчивается смертью больного.

Статистика в Украине

В октябре 2021 года в Украине официально зарегистрировано 945 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 231 пациента диагностирован СПИД, а 136 человек умерли от СПИДа.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в октябре 2021 года:

  • гетеросексуальный – 607;
  • гомосексуальный – 28;
  • парентеральный – 301;
  • вертикальный – 152;
  • неизвестный – 3.

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