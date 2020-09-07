Від гвинта: аптечні знижки злітають до 40%

1 вересня асоціюється з початком навчального року та ностальгічними спогадами про школу. А ще в цей день стартувала всеукраїнська аптечна акція "Від гвинта". Тільки уявіть: знижки* до 40% вже злетіли, щоб покупці робили вигідні покупки. Фармбренди "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@" проводять акцію з 1 вересня по 15 жовтня 2020 року включно. Ви встигнете зробити покупку, навіть якщо початок осені зайнятий шкільними клопотами.

Аптечні знижки розраховані на кожного. Малюкам можна підібрати дитячі пюре, молочні каші, вітаміни за акційними цінами. Дорослим покупцям аптеки пропонують зубні пасти зі знижкою. Можете придбати кілька додаткових тюбиків, якщо збираєтесь у відрядження або плануєте відпочинок. Також вражає й акційний асортимент засобів гігієни – є підгузки, прокладки, пелюшки за зниженими цінами.

Аптеки пропонують і знижки на безрецептурні препарати різного призначення – від геморою, захворювань горла, нежиті, болю в суглобах тощо. Можна зробити покупки для домашньої чи офісної аптечки та заощадити до 40%. Щоб дізнатись про весь асортимент акційних товарів, зверніться до провізора. А ще будьте уважними в торговому залі – пропозиції зі знижками виділені спеціальними примітками.

Щоб отримати більше переваг від покупки в аптеці "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@" чи "Аптека Копійка", зареєструйтесь в програмі лояльності "Лайк". Потім зможете збирати бонусами 1% від кожної покупки. Для реєстрації в програмі лояльності не треба отримувати картку чи заповнювати анкету на сайті. Аптеки зробили все набагато простіше. Просто скажіть провізорові, що хочете накопичувати бонуси з "Лайк" та назвіть свій номер телефону. Потім аптеки надсилатимуть вам повідомлення зі спеціальними пропозиціями, які дозволять зібрати більше "лайків"**.

Якщо хочете зробити аптечну покупку, але не можете обрати для неї зручний час, просто замовте*** все потрібне телефоном. Скористайтесь сервісом аптечної довідки за коротким номером 5900. Замовлення чекатиме вас в обраній точці продажу. Аптеки хочуть, щоб ви переконалися у належній якості товарів до покупки, тому не приймають передплату. Оплачувати товари потрібно лише на касі аптеки. Ви зможете забрати своє замовлення будь-коли впродовж робочого дня торгової точки.

Роботизовані аптеки пропонують покупцям багато переваг: товари за акційними цінами, участь у програмі лояльності та замовлення телефоном. Так фармбренди "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@" піклуються про своїх клієнтів. Скористайтесь можливістю заощадити до 40% – зробіть покупки за акційними цінами до 15 жовтня цього року включно. Скажіть собі "Від гвинта" та зберіть власну домашню аптечку з роботизованими аптеками!

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Маються на увазі бонуси програми лояльності "Лайк".

***Мається на увазі попереднє замовлення, придбання здійснюється у місці продажу.

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