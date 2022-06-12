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"Видел, как сквозь рану бьется сердце ребенка": парамедик из Мариуполя о спасении людей на войне

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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12 июня, 10:41
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Парамедик из Мариуполя Сергей Чорнобривец рассказал свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Парамедик из Мариуполя рассказал историю спасения людей на войне
Парамедик из Мариуполя рассказал историю спасения людей на войне / Фото: ГСЧС, Коллаж: Сегодня

Парамедик экстренной медицинской помощи Мариуполя Сергей Чорнобривец пришел в больницу в первый день полномасштабной войны и отработал 22 дня подряд. Первым его раненым был мужчина, получивший травмы дома – "прилетело", когда тот смотрел телевизор.

Однако это было только начало. О своей истории медик рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Через рану видели сердце"

Чорнобривец рассказал, что однажды в больницу привезли семилетнюю девочку. На ней был свитер с кровью на спине. Парамедики разрезали одежду и замерли. В теле живого ребенка было отверстие. Через него можно было увидеть, как бьется сердце.

"Каждый знал свою работу – и это ее спасло. Девочка жива, с ней все хорошо. Я приезжал в больницу, и она передала мне свой рисунок", – рассказал Сергей.

Парамедик признался, что был и случай, когда он потерял контроль над собой. Мужчина привез тяжело раненого сына лет 16-ти. Без сознания, с травматически ампутированными конечностями, без жгутов для остановки кровотечения.

Сергей отчаянно начал его реанимировать. Он говорит, что до сих пор не понимает, почему это делал, но остановиться он не мог.

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"Я реанимирую и кричу: давайте что-то делать! Меня оттащили. Все понимали, что он уже приехал мертв. Пацану 16 лет, вся жизнь была впереди...", – вспоминает врач.

Чорнобривец также рассказал истории, как помогал спасти женщину из разбитого роддома, и как едва не попал под обстрел танка и прорывался к пациентам во время авиаударов. В конце концов, Сергей уехал из Мариуполя. Но он уверен, что вернется.

Смотрите и слушайте историю парамедика по ссылке.

Свою историю Сергей доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей нашей страны, ставших жертвами или свидетелями войны. Архив Музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст.

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Расскажите свою историю! Это можно сделать следующим образом:

  • напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю;
  • посетите портал Музея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;
  • обратитесь на бесплатную горячую линию 0(800)509001.

Мы уже писали о том, что популярный футболист Украины, которого знает весь мир, Роман Яремчук рассказал об ужасах, которые пережили его родные из-за РФ.

Мы рассказывали и о проекте "Герои энергетического фронта", который собирает истории работников компаний, обеспечивающих украинцам комфорт в условиях войны

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