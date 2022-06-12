"Видел, как сквозь рану бьется сердце ребенка": парамедик из Мариуполя о спасении людей на войне

Парамедик из Мариуполя Сергей Чорнобривец рассказал свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Парамедик из Мариуполя рассказал историю спасения людей на войне / Фото: ГСЧС, Коллаж: Сегодня

Парамедик экстренной медицинской помощи Мариуполя Сергей Чорнобривец пришел в больницу в первый день полномасштабной войны и отработал 22 дня подряд. Первым его раненым был мужчина, получивший травмы дома – "прилетело", когда тот смотрел телевизор.

Однако это было только начало. О своей истории медик рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Через рану видели сердце"

Чорнобривец рассказал, что однажды в больницу привезли семилетнюю девочку. На ней был свитер с кровью на спине. Парамедики разрезали одежду и замерли. В теле живого ребенка было отверстие. Через него можно было увидеть, как бьется сердце.

"Каждый знал свою работу – и это ее спасло. Девочка жива, с ней все хорошо. Я приезжал в больницу, и она передала мне свой рисунок", – рассказал Сергей.

Парамедик признался, что был и случай, когда он потерял контроль над собой. Мужчина привез тяжело раненого сына лет 16-ти. Без сознания, с травматически ампутированными конечностями, без жгутов для остановки кровотечения.

Сергей отчаянно начал его реанимировать. Он говорит, что до сих пор не понимает, почему это делал, но остановиться он не мог.

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"Я реанимирую и кричу: давайте что-то делать! Меня оттащили. Все понимали, что он уже приехал мертв. Пацану 16 лет, вся жизнь была впереди...", – вспоминает врач.

Чорнобривец также рассказал истории, как помогал спасти женщину из разбитого роддома, и как едва не попал под обстрел танка и прорывался к пациентам во время авиаударов. В конце концов, Сергей уехал из Мариуполя. Но он уверен, что вернется.

Смотрите и слушайте историю парамедика по ссылке.

Свою историю Сергей доверил Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей нашей страны, ставших жертвами или свидетелями войны. Архив Музея насчитывает уже более 20 тысяч историй из первых уст.

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Расскажите свою историю! Это можно сделать следующим образом:

напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю;

посетите портал Музея (https://civilvoicesmuseum.org/) и нажмите кнопку "Рассказать историю" справа сверху;

обратитесь на бесплатную горячую линию 0(800)509001.

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