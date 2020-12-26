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Видео дня. По стране шествуют автоелки

26 декабря, 23:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

К новогодней акции присоединились Киев и Днепр

В Украине продолжаются флешмобы по построению новогодней елки из машин. Конкуренцию харьковской автоелке, пока признанной самой большой в стране, пытались составить в Киеве и Днепре.

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У Киева елка получилась, как живая, что запечатлено на ярком видео.

Автоелка в Киеве

При построении столичной елки в очередь в районе окружной дороги в ночь на 26 декабря выстроились сотни автомобилей.

Автоелка в Киеве

В Киеве также отличились миниатюрной автоелкой из автомобилей Smart.

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Старался не отставать от модного флешмоба и Днепр, там в акции приняли участие около двухсот машин.

Напомним, 25 декабря в Харькове местные автолюбители выстроили рекордно большую елку из машин. Во флешмобе приняли участие более 1000 водителей со своими авто – почти втрое больше, чем было в прошлом году.

Видео: ХС Салтовка

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