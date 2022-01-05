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Видео дня. В Харькове мужчина голыми руками помешал микроавтобусу упасть в кювет

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 января, 12:32
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В результате бус удалось вытолкать обратно на дорогу
Мужчина самостоятельно удержал бус и помешал падению.
Мужчина самостоятельно удержал бус и помешал падению. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сеть попало видео, на котором видно, как мужчина голыми руками спасает огромный микроавтобус от падения в кювет.

Чрезвычайное событие произошло вблизи Основанского озера, рядом с лесом. Мужчина сначала самостоятельно пытался удержать бус, а уже позже ему помогли другие водители.

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Что делать, если авто вылетело в кювет

  • Не паниковать и контролировать все происходящие вокруг.
  • Проверить, не пострадал ли кто-нибудь из участников, и вызвать скорую помощь при необходимости.
  • Вызвать сотрудников полиции. При этом важно, чтобы все автомобили, причастные к аварии (в случае если произошло столкновение), находились на тех же местах, где они находились после столкновения. Перемещать транспортные средства до прибытия полиции и страховых агентов запрещено. Самостоятельность и инициатива в таких случаях могут мешать справедливой развязке событий.

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