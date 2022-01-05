Видео дня. В Харькове мужчина голыми руками помешал микроавтобусу упасть в кювет

В Сеть попало видео, на котором видно, как мужчина голыми руками спасает огромный микроавтобус от падения в кювет.
Чрезвычайное событие произошло вблизи Основанского озера, рядом с лесом. Мужчина сначала самостоятельно пытался удержать бус, а уже позже ему помогли другие водители.
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- Не паниковать и контролировать все происходящие вокруг.
- Проверить, не пострадал ли кто-нибудь из участников, и вызвать скорую помощь при необходимости.
- Вызвать сотрудников полиции. При этом важно, чтобы все автомобили, причастные к аварии (в случае если произошло столкновение), находились на тех же местах, где они находились после столкновения. Перемещать транспортные средства до прибытия полиции и страховых агентов запрещено. Самостоятельность и инициатива в таких случаях могут мешать справедливой развязке событий.
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