Видео дня. В Харькове мужчина голыми руками помешал микроавтобусу упасть в кювет

В результате бус удалось вытолкать обратно на дорогу

Мужчина самостоятельно удержал бус и помешал падению. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сеть попало видео, на котором видно, как мужчина голыми руками спасает огромный микроавтобус от падения в кювет.

Чрезвычайное событие произошло вблизи Основанского озера, рядом с лесом. Мужчина сначала самостоятельно пытался удержать бус, а уже позже ему помогли другие водители.

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Что делать, если авто вылетело в кювет

Не паниковать и контролировать все происходящие вокруг.

Проверить, не пострадал ли кто-нибудь из участников, и вызвать скорую помощь при необходимости.

Вызвать сотрудников полиции. При этом важно, чтобы все автомобили, причастные к аварии (в случае если произошло столкновение), находились на тех же местах, где они находились после столкновения. Перемещать транспортные средства до прибытия полиции и страховых агентов запрещено. Самостоятельность и инициатива в таких случаях могут мешать справедливой развязке событий.

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