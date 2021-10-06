Видео дня. В Киеве не успевают принимать "скорые" в COVID-больницу

Первая бригада медиков стояла в очереди почти 5 часов

Очередь с больными COVID-19 в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Александровской больнице Киева автомобили скорой помощи с пациентами, которые болеют коронавирусом, вынуждены были стоять по несколько часов возле приемной.

Об этом сообщил Киев Оперативный.

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"На улице уже давно глубокая ночь, но это не мешает стоять в очереди в Александровскую больницу автомобилям скорой помощи. В очереди стоят лишь больные со средней тяжестью COVID. Тяжелых пропускают без очереди и сразу в реанимацию", – говорится в сообщении.

В Минздраве объяснили, почему растет заболеваемость

Ранее мы сообщали, что Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ, поэтому в стране растет количество случаев заболевания COVID-19.

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Ляшко добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID-19.

"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот период времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", – добавил Ляшко.

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