Видео дня. В Киеве не успевают принимать "скорые" в COVID-больницу

В Александровской больнице Киева автомобили скорой помощи с пациентами, которые болеют коронавирусом, вынуждены были стоять по несколько часов возле приемной.
Об этом сообщил Киев Оперативный.
"На улице уже давно глубокая ночь, но это не мешает стоять в очереди в Александровскую больницу автомобилям скорой помощи. В очереди стоят лишь больные со средней тяжестью COVID. Тяжелых пропускают без очереди и сразу в реанимацию", – говорится в сообщении.
В Минздраве объяснили, почему растет заболеваемость
Ранее мы сообщали, что Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ, поэтому в стране растет количество случаев заболевания COVID-19.
"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", – заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Ляшко добавил, что есть много факторов, которые влияют на увеличение заболеваемости COVID-19.
"Есть много факторов, которые на это влияют: дети пошли в школы, температурные условия и циркуляция вируса в этот период времени наиболее передается от человека к человеку. Эти цифры не должны нас пугать, если у нас будет расти количество прививок. Если будет расти, то сможем говорить, что эпидсезон будет спокойным", – добавил Ляшко.
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