Видео дня. В Мелитополе парень вызвал "полицию", чтобы сделать предложение (видео)

Девушку уложили на капот автомобиля, пока "полиция" якобы "проводила обыск" авто

Предложение руки и сердца сделали, когда девушка вовсе не ожидала. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе Запорожской области девушке необычным образом сделали предложение руки и сердца. Для этого парень вызвал "полицию" и имитировал ее задержание.

Об этом сообщает местный сайт Суббота.плюс.

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Как происходило предложение

Девушка остановила машину перед воротами в частный дом. В этот момент сзади остановился белый микроавтобус из которого выбежали люди в масках, в жилетке с надписью "полиция" и с муляжами пистолетов.

Ее уложили на капот, а в это время к ней вышел жених. Он стал на одно колено и протянул ей кольцо. Девушка обрадовалась и приняла предложение.

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