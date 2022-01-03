Видео дня. В Мелитополе парень вызвал "полицию", чтобы сделать предложение (видео)

В Мелитополе Запорожской области девушке необычным образом сделали предложение руки и сердца. Для этого парень вызвал "полицию" и имитировал ее задержание.
Об этом сообщает местный сайт Суббота.плюс.
Как происходило предложение
Девушка остановила машину перед воротами в частный дом. В этот момент сзади остановился белый микроавтобус из которого выбежали люди в масках, в жилетке с надписью "полиция" и с муляжами пистолетов.
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Ее уложили на капот, а в это время к ней вышел жених. Он стал на одно колено и протянул ей кольцо. Девушка обрадовалась и приняла предложение.
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