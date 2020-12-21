Виктор Лещинский подарил лучшим дизайнерам открыток премии и фирменные часы

На конкурс "Новогодняя открытка на строительную тематику" поступило более двухсот открыток со всей страны

В День святого Николая в помещении Национального экспертно-строительного альянса Украины состоялось награждение победителей конкурса "Новогодняя открытка на строительную тематику". Его инициировал Фонд Виктора Лещинского. А сам конкурс проводили в Фейсбук.

На конкурс поступило более двухсот открыток со всей страны. Поэтому конкурсной комиссии во главе с известной украинской певицей Натальей Валевской было довольно непросто сделать свой выбор.

"Мы придерживались всех прописанных условий конкурса: голосование пользователей Фейсбук, а также мнение жюри в соотношении 50% на 50%. Я была приятно поражена тем, какая ожесточенная борьба продолжалась на конкурсе, - говорит Наталья Валевская. - Спасибо всем, кто присоединился к нашему конкурсу. Вы – невероятные. Отдельная благодарность Виктору Лещинскому за оказанное доверие и приглашение возглавить конкурсную комиссию".

Президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский отмечает, что удивился масштабу конкурса. Он не мог и предположить, что столько будет желающих разработать свои авторские открытки.

"Мой фонд и в дальнейшем будет устраивать подобные конкурсы. Считаю, что творческих людей нужно поощрять и поддерживать", – подчеркнул Виктор Лещинский.

По итогам конкурса первое место завоевала работа Елены Шляпенковой из Павлограда (премия 15 тыс. грн), II место – открытка Александра Зимы из Полтавы (10 тыс. грн), а III место – работа Романа Курдибаха из Киева (5 тыс. грн). Также все победители получили фирменные часы от Фонда В. Лещинского.

В номинации "Зрительская симпатия" одержал победу со своей авторской открыткой Андрей Радик из Львова (премия 2 тыс. грн).

А специальный поощрительный приз (блютуз-колонку) получила от Виктора Лещинского Надежда Шевченко. Женщина прислала на конкурс наибольшее количество писем. Личная же симпатия Натальи Валевской досталась Татьяне Залаты из города Бильмак, что в Запорожской области. Девушка получила диск с автографом певицы и час онлайн-кофе со звездой.

Также новогодние наборы конфет подарят детям, работы которых набрали более 100 лайков.

И самое главное, в ближайшее время лучшая открытка с авторством Елены Шляпенковой будет отпечатана пятитысячным тиражом. Ее направят в строительные организации Украины и органы местного самоуправления.

Кроме того, с 30-ти лучших открыток разработают коллаж, который опубликуют в профессиональных журналах строительной отрасли.

На мероприятии присутствовали и работники НЭСАУ и группы компаний Win Experts, которые с большим увлечением фотографировались в праздничной фотозоне. Кстати, ее специально разработали к этому празднику.

Юрий Иванов

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