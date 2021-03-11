Виктория Корогод вошла в рейтинг "Топ-25 самых успешных женщин украинского бизнеса"

10 марта состоялось торжественное награждение самых успешных женщин украинского бизнеса-2020 по версии журнала "Власть денег" во время которого директор канала "Украина" Виктория Корогод одержала победу в номинации "Свобода ведения бизнеса".

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Рейтинг "Топ-25 самых успешных женщин украинского бизнеса" объединил ярких представительниц отечественного бизнеса, которые в критических условиях смогли оптимально перестроить ведения дел, определиться с приоритетами, сохранить свои команды и достичь положительных результатов.

Это был очень непростой год, который принес новую реальность всему миру. Он позволил, лично мне, по-новому увидеть "силу бизнеса" канала "Украина", она проявилась в том, что мы сохранили нашу команду, наш коллектив, даже в условиях, когда производство телевизионного продукта частично остановилось, мы сняли около сотни различных премьер. Мы удержали лидерство и очень успешно вышли на новые территории. Именно в 2020 году мы сняли украинскую версию самого известного мирового шоу "Маска", и уже в этом году премьера МАСКИ стала самым ярким и самым популярным телевизионным событием года. И дальше в этом году зрителей канала Украина ждут не менее яркие и успешные премьеры", – отметила Виктория Корогод.

В 2020 году Виктория Корогод также вошла в рейтинг "Топ-25 самых успешных украинских менеджеров. А канал "Украина" под ее руководством вошел в рейтинг "Топ-50 лучших компаний страны" по версии журнала "Власть денег" в номинации "Лидеры общественного мнения", выбор в которой сделали читатели.

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