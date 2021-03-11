Українська
$ 27,7
32,93
  1. Последние новости Украины

Виктория Корогод вошла в рейтинг "Топ-25 самых успешных женщин украинского бизнеса"

11 марта, 19:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Рейтинг объединил ярких представительниц отечественного бизнеса

10 марта состоялось торжественное награждение самых успешных женщин украинского бизнеса-2020 по версии журнала "Власть денег" во время которого директор канала "Украина" Виктория Корогод одержала победу в номинации "Свобода ведения бизнеса".

Реклама

Рейтинг "Топ-25 самых успешных женщин украинского бизнеса" объединил ярких представительниц отечественного бизнеса, которые в критических условиях смогли оптимально перестроить ведения дел, определиться с приоритетами, сохранить свои команды и достичь положительных результатов.

Это был очень непростой год, который принес новую реальность всему миру. Он позволил, лично мне, по-новому увидеть "силу бизнеса" канала "Украина", она проявилась в том, что мы сохранили нашу команду, наш коллектив, даже в условиях, когда производство телевизионного продукта частично остановилось, мы сняли около сотни различных премьер. Мы удержали лидерство и очень успешно вышли на новые территории. Именно в 2020 году мы сняли украинскую версию самого известного мирового шоу "Маска", и уже в этом году премьера МАСКИ стала самым ярким и самым популярным телевизионным событием года. И дальше в этом году зрителей канала Украина ждут не менее яркие и успешные премьеры", – отметила Виктория Корогод.

В тренде
Трудовая миграция. Как правильно выбрать работодателя?

В 2020 году Виктория Корогод также вошла в рейтинг "Топ-25 самых успешных украинских менеджеров. А канал "Украина" под ее руководством вошел в рейтинг "Топ-50 лучших компаний страны" по версии журнала "Власть денег" в номинации "Лидеры общественного мнения", выбор в которой сделали читатели.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рейтинг Виктория Корогод канал Украина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Гордон заинтриговал мрачным предсказанием для Украины: что произойдет 15 марта
Гордон заинтриговал мрачным предсказанием для Украины: что произойдет 15 мартаУкраина
В Черновцах публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подарки
В Черновцах публично унизили девочку из-за того, что ее отец не сдал деньги на подаркиЗапад
Гордон рассказал, что случится в Украине 15 марта
Гордон рассказал, что случится в Украине 15 мартаУкраина
Нардеп Гончаренко рассказал о побочном эффекте после вакцинации
Нардеп Гончаренко рассказал о побочном эффекте после вакцинацииВласть
Несмотря на красную зону: в Черновцах возобновил работу крупный рынок
Несмотря на красную зону: в Черновцах возобновил работу крупный рынокЗапад
На что Гордон намекает: версии экспертов о том, что расстроит украинцев 15 марта
На что Гордон намекает: версии экспертов о том, что расстроит украинцев 15 мартаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять