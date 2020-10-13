Виктория Попович: "Для меня очень важно быть примером для своих детей"

Легко ли быть женщиной-руководителем? А если ты, к тому же, – молодая мама троих детей? А если сфера твоей деятельности – очень непростая строительная отрасль? Сайт "Сегодня" продолжает цикл публикаций о Self-made man – людях, добившихся всего самостоятельно. О том, каково это – совмещать руководство большой компанией с обязанностями хранительницы семейного очага, разговариваем с директором инвестиционно-строительной компании "Обрий" Викторией Попович.

Спойлер: а еще Виктория успевает заниматься общественной деятельностью…

- Виктория, вы, возможно, единственная женщина в Украине, возглавляющая строительную компанию на посту директора. Как случилось, что вы стали строителем? И как удалось достичь таких высот в карьере?

- Я училась в киевской школе №69 – это школа с математическим уклоном. Это где-то предопределило выбор вуза: моим первым университетом стал КНЭУ им. Вадима Гетьмана, специальность – "учет и аудит". После окончания вуза так сложилось, что я попала работать в строительную отрасль. Естественно, по своей специальности – бухгалтером.

Работала, набиралась опыта. И со временем поняла, что мне интересно строительство в целом. Что мне хочется что-то создавать. А для этого нужно инженерное образование. Потому поступила в Киевский нацуниверситет строительства и архитектуры на специальность "строительство и гражданская инженерия". Получила диплом инженера-строителя. Надо сказать, что к тому времени я уже прошла множество карьерных ступенек – бухгалтер, инженер сметно-договорной документации, начальник производственно-технического отдела, директор компании. Отрасль изучила на практике, начиная с азов. Плюс образование. Все вместе и сложилось в такую картинку.

А вообще-то, если честно, в детстве я мечтала стать доктором…

- Строительство – достаточно суровая отрасль, требующая от руководителя, порой, жесткости, твердости. Как вы справляетесь с преимущественно мужским коллективом? Чем больше стимулируете подчиненных: жесткостью или женским очарованием?

- Вы правы, действительно, строительство – сфера специфическая и требует определенного подхода. Это не врачи, это не учителя. Строители действительно лучше понимают определенный формат общения. Я не имею в виду крепкое словцо, как можно подумать. Нет. Речь скорее о четко структурированном, жестком подходе. Есть задача. Есть согласованные графики выполнения. Есть результат. То есть все должно быть достаточно твердо и четко – от постановки задач до контроля и подведения итогов работы.

Но, тем не менее, я бы не сказала, что людей постоянно нужно держать в ежовых рукавицах. Мы можем и пошутить на совещаниях, и поговорить на отвлеченные темы. Я могу подбодрить, пожалеть. Человечность никто не отменял. И потом – у нас спаянный коллектив, мы работаем вместе уже многие годы. Все понимают и мои требования, и производственную необходимость. Никаких обид нет и жесткие совещания, которые у нас бывают порой, всеми участниками воспринимаются нормально.

- Вы – не только руководитель большой серьезной кампании, но и мама троих детей. Насколько трудно совмещать столь непростые и очень разные по своей сути "должности"? Сложно ли переключаться с работы на домашние вопросы и наоборот?

- Было бы не искренне сказать, что не сложно. По-разному бывает. Как у всех людей. Бывает, нужно какое-то время, чтобы, придя домой, забыть о работе. У меня замечательные дети. Старшие помогают младшим, заботятся, многие вопросы решают самостоятельно, понимая, что мама занята. В том числе, у каждого есть какие-то обязанности по дому. Выполнять определенные поручения, убирать, мыть посуду. Стараемся приучить детей к самостоятельности, доверять им, не навязывать излишнего внимания.

Старший – сын – не только сам хорошо учится, но и помогает с уроками младшей дочери. А вместе они присматривают за самой младшей. Конечно, если не могут с какими-то заданиями разобраться, подключают маму. Но это не так часто случается – они у меня самостоятельные и умнички.

А так проводим время вместе, как, пожалуй, большинство семей. Рассказываем друг другу за общим ужином, как прошел день, какие были успехи, что случилось интересного. На выходных стараемся куда-то отправиться погулять. Какие-то интересные вещи придумываем. Вот недавно с сыном решили создать интересный проект: стройка в картинах глазами детей. Это будет такое панно с объектами, которые возвела наша компания, нарисованное детьми.

- Героиня кинофильма "Москва слезам не верит", также своими силами добившаяся карьерных высот, как известно, воспитывала дочь одна. Вы замужем. Муж помогает по дому, в воспитании детей? Насколько вообще, по вашему мнению, важно наличие твердого плеча близкого человека рядом для того, чтобы стать успешным?

- Мне повезло: мой муж также работает в строительной отрасли, мы постоянно на одной волне, поддерживаем друг друга, делим обязанности. И я думаю, что только человек, который счастлив в семейной жизни, которой имеет крепкий тыл, может достичь успеха в работе. Это очень важно, когда ты понимаешь, что личная сторона жизни разложена по полочкам, что дома тебя всегда поддержат.

Да и в целом: ради кого все мы работаем, стараемся достигать результатов, движемся вверх, как не ради самых близких людей? Для меня очень важно быть примером для своих детей. Чтобы они видели и понимали, что учебой, трудом можно многого добиться. Я хочу, чтобы они могли получить хорошее образование, чтобы имели возможность разнопланово развиваться, посещать много разных секций, кружков. В общем, как каждая мама.

- Помимо того, что вы успешный руководитель и многодетная мама, вы также занимаетесь активной волонтерской и общественной деятельностью. Активно интересуетесь вопросами улучшения и оптимизации образовательного процесса, вопросами инклюзивного образования и так далее. Как на все это хватает времени?

- Вопросами образования я заинтересовалась также, скорее, как мама. Я получаю много информации от других родителей, от учителей (а мы же делимся информацией в соцсетях, родительских чатах). Имею определенный управленческий опыт, понимание юридической, экономической и технической стороны всех вопросов. Это – универсальное понимание, независимо от того, о какой сфере идет речь – строительство, образование и т.д. И вот в какой-то момент я поняла, что могу поделиться с людьми соображениями, идеями, которые важно высказать, анализировать и не оставаться в стороне. Прислушались ко мне или нет, сложно сказать. Но у меня есть надежда, что все-таки мои рекомендации и мнение, которое я предлагаю в своих блогах, были проанализированы и, может быть, все-таки пригодились.

- Сейчас мы наблюдаем постоянное ухудшение эпидситуации в стране. Больницы наполняются, на медиков ложится все большая нагрузка. Не исключено, в скором времени ваш проект "Бебиситтеры для детей медиков" станет мегаактуальным. Расскажите, как пришла идея создать проект?

- Мы наблюдали, что происходило во время пика первой волны COVID-19 в Италии, Испании, США и т.д. И понимали, что нельзя такое исключать в нашей стране. Что врачи могут быть загружены работой. В то время, как большинство людей оставались по домам в связи с карантином, медики должны выходить на работу. Школы работают дистанционно, детсады закрыты. С кем им оставить детей. Медики у нас, к сожалению, не самая высокооплачиваемая профессия, нанять няню ребенку – дорого. Не у всех есть возможность оставить детей с бабушками и дедушками. Так возникла идея призвать людей, которые имеют возможность, взять под опеку детей медиков.

Продумали концепт – чтобы это было и безопасно, и практично, создали сайт. Добровольцы на волонтерских началах могли присматривать за детьми медиков, занятых борьбой с эпидемией, "очно" или дистанционно. Возможно, проект получил не такое широкое распространение, как мог бы. Все же в нашем обществе довольно высокий уровень недоверия. Но, надеюсь, все же он был и может быть полезен в будущем: проект еще живет, сайт работает.

- В прошлом году вы получили звание "Заслуженный строитель Украины". Очень солидная награда. Каков ваш принцип: ставите перед собой цель и идете или все получается само собой?

- Конечно, я человек целеустремленный. Каждый день, просыпаясь утром, четко знаю, что буду делать сегодня. Знаю, какие задачи нужно расставить и себе и другим. Поэтому правило "получится, как получится" явно не обо мне. Я стараюсь все спланировать и приложить все усилия, чтобы запланированное реализовать. В то же время, я женщина. А женскую интуицию еще никто не отменял…

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