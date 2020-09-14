Винничанка устроила зоопарк в жилом доме (видео)

Лисы, собаки, змеи и летучие мыши – винничанка Диана Тарабан собрала множество экзотических животных. Мини-зоопарк она устроила в обычном доме.

Реклама

Дом Дианы начал превращаться в мини-зверинец после появления чернобурки Спенсера. Его девушка купила на ферме, где лисиц выращивают на мех. Потом Диана приобрела еще двух таких лисиц, а со временем приютила и дикую.

Все ее питомцы воспитаны, привиты и имеют ветеринарные паспорта. А едят только мясо.

"На четырех лисов и двух собак на две недели выходит порядка сорока килограмм", – рассказывает Диана.

Читайте также: Шовковский завел у себя дома льва: видео

Кроме лисиц и собак она держит и экзотических животных. Рядом друг с другом живут три маисовых полоза, летучая мышь и удав.

"Ящерицы едят насекомых. Змеи едят крыс, мышей", – говорит Диана.

Реклама

Она мечтает, чтобы ее экзотические животные дали потомство. К слову, скоро рядом с ними должен поселиться еще и питон.

А тем временем в Киевском зоопарке у пары антилоп нильгау родились двое малышей. Правда, в столице детеныши не останутся – молодые самцы скоро отправятся жить в биосферный заповедник "Аскания-Нова".

Ранее мы также рассказывали, что в зоопарке Мариуполя у пары уссурийских тигров Геры и Зевса родились сразу четверо детенышей. Родители этих тигрят уже девять лет живут в зоопарке. Привезли их туда в двухнедельном возрасте.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама