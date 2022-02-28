Виноваты сами: РФ несет колоссальные потери на войне с Украиной

Российская Федерация продолжает нести потери на войне с Украиной. Оккупантыпотеряли "своих" более 5 тысяч.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
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За 4 суток потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров врага оказались в нашем плену.
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"Многие из них — совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами. Часть из них обманули, часть зазомбировали пропагандой или запугали. В целом видно, что мотивация большинства захватчиков является невысокой. Она становится совсем скудной, когда они сталкиваются с сопротивлением наших героических защитников и защитниц. И чувствуют мощь украинского оружия", — сказал министр обороны Алексей Резников.
Чтобы сохранить жизнь украинцев, Министерство обороны Украины поддержало инициативу международного ИТ-сообщества. Она очень проста.
"Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен. Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии. Мы предлагаем российским военным начать новую жизнь" , — заявили в Минобороны.
Что происходит 28 февраля
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами. От их рук погибли уже 16 детей.
- Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.
- Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч человек.
- ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.
- Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня, 28 февраля, продлится с 20:00 до 07:00, сообщили в КГГА.