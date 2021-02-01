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Виновных жестко накажут: как Минздрав будет бороться с вакцинацией "вне очереди"

1 февраля, 17:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Получение прививки от коронавируса раньше положенного – это уголовное дело, говорит Виктор Ляшко

Минздрав Украины работает с правоохранителями, чтобы предотвратить возможные злоупотребления, если кто-то захочет вне череди получить прививку от коронавируса.

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Об этом главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщает для nv.ua.

По его словам, всегда найдутся желающие вакцинироваться от COVID-19 раньше других.

"Потому мы работаем с Национальной полицией, и если такие факты будут выявляться, виновные будут жестко наказаны. Это уголовное дело. Потому что у нас уже вся персонализированная информация о том, кого мы вакцинируем на первом этапе", – говорит чиновник.

Он уверяет, что посторонним "влезть" не в свою очередь не получится.

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"Относительно второго этапа, то дай бог, чтобы у нас были очереди в кабинеты прививки. Я этого хочу. Мы реально обеспечим вакцинами всех, кто хочет сделать прививку", – подчеркнул Ляшко.

Напомним, Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться с 15 февраля. Сейчас вопрос находится на этапе утверждения.

Также сообщалось, что в Украине одобрили план вакцинации от коронавируса на 2021 год. Массовую иммунизацию населения будут проводить либо специальные мобильные бригады, либо на стационарных пунктах.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Минздрав вакцинация наказание вакцина Нацполиция Виктор Ляшко
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