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Визит Байдена в Киев и конфискация российского оружия Суданом – главные новости за ночь

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
6 сентября, 06:00
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Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, когда не стоит ожидать визита главы Белого дома в Украину, а суданские власти задержали российские винтовки
Джо байден может приехать в Украину, а в Судане задержали российское оружие
Джо байден может приехать в Украину, а в Судане задержали российское оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Российское оружие в Судане

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В Судане в международном аэропорту столицы страны Хартума конфисковали партию оружия российского происхождения, которое переправлялось из столицы Эфиопии Аддис-Абебы.

Маск встретился с Королевыми

Американский бизнесмен, основатель Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск пригласил к себе и провел экскурсию по офису в Калифорнии для внука и правнука украинского инженера и авиаконструктора, родоначальника советской космонавтики Сергея Королева – Андрея и Павла Королевых.

Илон Маск пригласил Андрея и Павла Королевых в SpaceX / facebook.com/andrey.korolev
Илон Маск пригласил Андрея и Павла Королевых в SpaceX / facebook.com/andrey.korolev

Когда Байден приедет в Киев

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, обязательно посетит Украину, но визит такого уровня не может состояться сразу после визита в США Владимира Зеленского в нынешнем году, поэтому он точно не произойдет до конца 2021-го.

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Дмитрий Кулеба рассказал, когда Джо Байден может приехать в Украину
Дмитрий Кулеба рассказал, когда Джо Байден может приехать в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Угрозы Зеленскому

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого, который ранее в воскресенье, 5 сентября, угрожал по телефону первым лицам государства, а именно: заявил о планируемом убийстве президента Владимира Зеленского и вооруженной атаке на здание Верховной Рады.

Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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