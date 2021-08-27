Визит Зеленского в Молдову и резкий рост новых случаев коронавируса – главные новости СЕГОДНЯ

Владимир Зеленский встретился с лидерами Молдовы, Румынии и Польши, США ожидают новых терактов в Кабуле, а в РФ разбился бомбардировщик

Зеленский побывал с визитом в Кишиневе, где встретился с президентами Молдовы, Польши и Румынии, а в США скорбели за погибшими в Кабуле / Коллаж "Сегодня"

27 августа президент Украины Владимир Зеленский побывал в Кишиневе, Греция заявила об угрозах войны со стороны Турции, а в войсках РФ произошла третья авиакатастрофа за месяц.

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Сайт "Сегодня" собрал самые важные события уходящего дня.

Визит к союзнику

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с молдавской коллегой Майей Санду, лидером Румынии Клаусом Йоханнисом и Польши Анджеем Дудой. Встреча произошла в Кишиневе, куда украинский лидер прилетел на празднование Дня Независимости Молдовы.

Президенты четырех стран обсудили перспективы вступления Украины и Молдовы в ЕС / Фото Офиса президента Украины

Союзники в борьбе против российской агрессии обсудили

перспективы торгово-экономического сотрудничества;

реализацию инфраструктурных проектов;

строительство мостового перехода через Днестр на украинско-молдавской границе;

возвращение украинских энергетических компаний на молдавский рынок;

сотрудничество в формате "Ассоциированного трио" для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

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Коронавирус не отступает

За сутки, 26 августа, в Украине обнаружили 2032 новых случая коронавируса. Днем ранее зафиксировали 1581 больного. Ежедневно количество больных плавно растет, а власти анонсируют новую вспышку заболевания.

В регионах пытаются повысить активность граждан в вопросе вакцинации. В Виннице за вакцинацию решили подарить машину. Накануне городские власти объявили конкурс "Вакцинуйся. Сохрани жизнь" – жители, которые дважды прививались против коронавируса смогут принять участие в розыгрыше автомобиля.

Турция хочет войны

Власти Греции обвинили Турцию в том, что она угрожает войной. Об этом министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил во время встречи с председателем комитета по международным отношениям сената США Робертом Менендесом.

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Афины хотят расширить свои территориальные воды в Эгейском море вокруг Греческих островов на одну милю. Греция претендует на право продлить свои территориальные воды до 12 морских миль на основе международного права. Турция против. Конфликт длится с 1970 годов.

В ожидании нового теракта

Президент США Джо Байден проинформирован о возможных новых терактах в кабульском аэропорту. Однако он решил не сворачивать операцию по эвакуации граждан США и тех, кто имеет на руках американские визы.

Также американский лидер пообещал, что действия террористов ИГИЛ не останутся безнаказанными. По его словам, США нанесут удар по террористам именно там, где и когда им будет удобно.

Третья катастрофа за месяц

Сегодня днем недалеко от Перми (Российская Федерация) разбился очередной российский военный самолет. На это раз крушение потерпел бомбардировщик Су-24.

На месте крушения бомбардировщика

Согласно официальным сообщениям российских военных, бомбардировщик не находился на боевом задании, он летел на плановый ремонт.